„S Hodonínem jsem chtěl vidět hlavně, aby si kluci zahráli s chutí a předvedli to, co v nic je. Utkání splnilo svůj účel. Do zápasu s Trenčínem půjde jiná sestava, protože Trenčín je samozřejmě úplně jiný soupeř. V kádru má plno cizinců a jsou zvyklí hrávat na umělém trávníku, který mají na svém hlavním stadionu. Očekávám, že oni budou mít větší držení míče, ale věřím, že když kluci ukážou ten svůj poctivý výkon, tak to bude dobré,“ naznačil kouč MFK, že do zápasu už nastoupí i zkušení hráči.

Zimní Tipsport liga

AS Trenčín – MFK Vyškov

Úterý 18. 1. (18.00). stadion Sihoť v Trenčíně.

Zbrojovka Brno – MFK Vyškov

Sobota 22. 1. (10.30), UT v Brně-Brněnských Ivanovicích.

Také Trenčínští se v prvním přípravném utkání střetli se Sigmou Olomouc. Doma zvítězili 1:0. MFK s Hanáky v Brněnských Ivanovicích prohrál 2:4.

Po sobotním utkání se Zbrojovkou, tedy čtvrtém přípravném, už skončí období „hrubého“ testování nových tváří a adeptů na vyškovský dres. Už teď si Trousil tuto fázi pochvaluje.

Fotbalisté Vyškova porazili Hodonín. Trousil opět zkoušel mladíky a je spokojený

„Vidím, že je to jiné, jak na začátku letní přípravy, kdy jsme hráli s prvoligovými mančafty a byla to jen otázka, jestli to vylovíme z brány šestkrát nebo sedmkrát. Je vidět, že si kluci začali věřit, že ve druhé lize nehrají druhé housle. Bylo to vidět i s Olomoucí, kdy to bylo tempo nahoru – dolů. Dostali jsme sice hloupé góly, ale sami jsme se do šancí dokázali dostat a branky dát. Takže věřím, že s Trenčínem a potom se Zbrojovkou to bude v tomto duchu. Teď bude ještě pokračovat týdenní kondiční blok. Někteří zkoušení hráči už odešli, po těchto zápasech přijde další zúžení,“ sdělil Trousil.