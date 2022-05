Mistrovství se hrálo v modřické hale a místní klub opět potvrdil, že s talenty pracovat umí. Přihlásilo se 31 hráčů a do finále dokráčeli dva domácí reprezentanti. Dlabka se o zlato utkal se svým kamarádem a tréninkovým parťákem Michaelem Svobodou. Oba od základních skupin i v play-off vyhrávali zcela suverénně, vesměs bez ztráty setu. V semifinále Svoboda hladce přejel českobudějovického Kalianka 2:0. Dlabka stejným způsobem jednoho ze spolufavoritů Jana Bálka z Českého Brodu. Finále pak bylo pravou nohejbalovou bitvou a pro Svobodu je rozhodl jediný míč ve třetím setu.

Mistrovství ČR 2022 starších žáků v singlu

Konečné pořadí: 1. Michael Svoboda, 2. František Dlabka (oba MNK Modřice), 3. Jan Bálek ( Český Brod), 4. Kryštof Kalianko (České Budějovice).

„Jak bývá dobrým zvykem, já jako trenér jsem jim před zápasem jen popřál hodně štěstí a odebral se na tribunu užít si to. Nádherný souboj gradoval až do úplné koncovky třetího setu, do stavu 9:9. O titulu mistra republiky tak rozhodl poslední možný míč. Ten si pro sebe po dlouhé výměně nakonec urval Míša. Oba hráči po finále sklidili dlouhotrvající potlesk z tribuny i uznalé reakce od protihráčů a jejich trenérů,“ popsal zápas kouč obou finalistů Petr Jahoda.

Soutěž družstev dospělých – II. ligu - hraje František Dlabka doma v Holubicích. Singlovou stříbrnou medaili přidal ke čtyřem titulům z kategorie mladších žáků, jednomu stříbru a třem bronzovým medailím, které vybojoval i v soutěžích dvojic a trojic.