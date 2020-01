Popravdě řečeno, podobným divokým skóre mohla skončit i odveta. Hosté zaznamenali vedoucí gól, ale pak v gólových šancích už jen nastřelovali tyče, pálili mimo nebo je skvěle vychytal brankář Marek Vrba. „Upřímně, nečekal jsem, že si dneska tak zachytám. Ve druhém poločase jsem se i zapotil. Ale kluci mně pomohli, takže to bylo super. Celkově jsme nečekali, že to bude tak těžké utkání, oni jsou v tabulce za námi,“ sportovně přiznal vynikající strážce domácí branky.

„To, co asmko dneska nedalo za šance, to se hned tak nevidí. Opravdu dlouho jsem nezažil takový zmar v koncovce. Naopak, nám to po delší době všechno sedlo, jak má. Nacházeli jsme se na hřišti, nebyli jsme hladní a dobře jsme si akce vykombinovali až do prázdné brány. A hlavně jsme své šance proměňovali, i když jich tam bylo víc než na šest gólů,“ přidal se k Vrbově hodnocení Sebastian Palla, který založil řadu parádních kombinací.

Po oboustranně opatrnějším začátku přivedl hosty v osmé minutě do vedení krásnou střelou do šibenice Miroslav Malíř. „To se opravdu chytit nedalo. Trefil to do pavouka. Já jsem napřed balón přes bránící hráče vůbec neviděl. A když jsem jej zahlédl, už jsem nestihl zdvihnout ruku,“ popsal inkasovaný gól Vrba.

Důležité bylo, že vedoucí branka vyburcovala oba týmy k větší aktivitě směrem dopředu. Nastalo pravé derby. Hráči na palubovce začali lítat a výsledkem byla pohledná partie a s rušnými momenty před oběma brankami. Amor byl v kombinaci přece jen trochu preciznější, takže ještě v prvním poločase stihl skóre otočit. Po přestávce pak zaslouženě navýšil na 4:1 a pak, jakoby si byl jistý svou věcí, přepnul na nižší rychlostní stupeň.

Hra se pak na dlouhé minuty přesunula před domácí branku a jak to tam vřelo, už popsal Vrba. „Nechápu to. Do té doby jsme hráli slušně a celkem trpělivě svoji hru. Teď místo, abychom soupeře, který hraje v šesti, je relativně dole a už také unavený, definitivně zlomili, tak se stáhneme. Kdybychom přidali dvě tři branky, tak by dostali deset, i když to by si za celkový herní projev určitě nezasloužili,“ popsal herní výpadek svých svěřenců trenér Amoru Ladislav Štrublík.

To, co si asi představoval jako doražení soupeře, přišlo po náporu hostů jako blesk s čistého nebe. Rychlý brejk založil Palla a Lukáš Němec naservíroval Matěji Rozehnalovi přihrávku, ze které prostě nešlo polovinu prázdné branky minout.

Pak už o vítězi nebylo pochyb, přestože hosté nerezignovali a mohli výsledek výrazně zkorigovat. „Šancí jsme měli opravdu moc, ale chybí nám kvalita v zakončení. A celkově větší sehranost. Bohužel, na zápasy nás jezdí málo, a tým navíc doplňujeme klukama z béčka. Řekl bych, že domácí dali skoro všechno, co mohli, my z toho množství nic. Na druhou stranu ukázali, proč jsou lépe postavení v tabulce. Mají kvalitní mužstvo, nám navíc došly síly,“ posteskl si muž s kapitánskou páskou Malíř, který v podzimním utkání nasázel Amoru pět z devíti branek.

Domácí pak Milanem Ševčíkem ještě přidali šestý gól a zápas dohráli v pohodě. Takže i Štrublík musel k výtkám přidat pochvaly. „Klobouk dolů, co Dolní Loučky v šesti lidech předvedly. Nehrály zákeřně, bojovaly, dřely a druhou půlku měly čtyři pět tutovek, byly tam čtyři tyčky. My jsme měli moc ztrát míče a moc zkažených přihrávek. Třeba akci dvěma třemi přihrávkami krásně rozehrajeme, jdeme do přečíslení, ale tu finálovou, která to mohla rozhodnout, nedáme přesně nebo přímo pošleme do autu. Ale celkově jsem samozřejmě moc spokojený. Možná se vrátíme na třetí místo a za týden si to se Žabinskými Vlky rozdáme v přímém souboji o druhé,“ přece jen se po zápase trenér Amoru usmíval.

V té době neznal výsledek utkání VŠSK Zlín - SKUP Olomouc. Domácí nakonec nad lídrem tabulky vyhráli 4:3 a zůstali na třetím místě o dva body před Amorem. Žabinští Vlci Brno mají ještě o bod víc a s Amorem se v hale Tatranu v Brně-Bohunicích utkají v sobotu (1. února) od 19.15 hodin.

Amor Kloboučky Vyškov – ASM Dolní Loučky 6:1

Poločas: 2:1. Branky (nahrávky): 9. Handlíř (Tichý), 16. Rozehnal (Handlíř), 22. Ševčík (Tichý), 28. Procházka (Tichý), 34. Rozehnal (L. Němec), 37. Ševčík (Palla) – 8. Malíř (Hanuš). Rozhodčí: Rygl, Petr. ŽK: L. Němec, Rozehnal – Selyvenenko, Panovský, Malíř. Diváků: 150.

Amor: Vrba – Ševčík, Procházka, Horváth, Tichý, Palla, Handlíř, Rozehnal, L. Němec, Lukeštík. Trenér: Ladislav Štrublík.

Dolní Loučky: Tylč - Hanuš, Gaži, Šmída, Malíř, Selyvenenko, Panovský. Hrající trenér: Martin Hanuš.