Ještě větší derby než v minulém kole s Dolními Loučky čeká v sobotu večer druholigové futsalisty Amoru Kloboučky Vyškov. V hale Tatranu Bohunice se utkají s Žabinskými Vlky Brno.

Ve východní skupině II. ligy futsalistů porazil Amor Kloboučky Vyškov (bílé dresy) doma ASM Dolní Loučky 6:1. | Foto: Tomáš Srnský

Ti už loni patřili k předním týmům soutěže a svoji velkou sílu letošním aktuálním druhým místem v tabulce potvrzují. „Žabáci budou určitě jeden z nejsilnějších protivníků i přesto, že jim pro čtyři žluté karty bude chybět nejproduktivnější hráč soutěže Dominik Havlín. Zaslechl jsem něco i o ztrátě druhého hlavního kanonýra Ladě Hansla. Nemám to ověřené, ale pokud to tak bude, tak to jsou pro vlky obrovské ztráty směrem dopředu. Ale jsem si vědom, že i bez nich mají velkou kvalitu. Zejména v domácím prostředí, kde kromě zápasu prvního kola s Olomouci neprohráli,“ upozornil trenér Amoru Ladislav Štrublík.