Domácím svěřencům trenéra Vladimíra Štrublíka se po sérii tří porážek začínají vzdalovat čtyři postupové příčky do play-off. Tu poslední, čtvrtou drží právě Ostravané a se čtyřbodovým náskokem před Amorem. Ten má ovšem zápas k dobru, takže se nutně potřebuje na Slezany bodově dotáhnout. To mu zajistí jen vítězství.

Pokud se domácím podaří navázat na výkon v posledním utkání, které se suverénním lídrem II. ligy Žabinskými Vlky Brno prohráli na jeho palubovce těsně 3:4, měl by „bodový dárek“ fanouškům zůstat doma.

II. liga - východ:

SK Amor Kloboučky Vyškov

– FC Baník Ostrava

11. kolo, sobota 17. 12. (19.00), SH ZŠ Vyškov-Purkyňova.

Tabulka:

4. Baník 10 5 1 4 51:45 16

6. Amor 9 4 0 5 36:48 12

První utkání: Baník – Amor 6:9 (3:2), branky: Repa 5, Murín – M. Ševčík 3, Mikeš 2, P. Němec 2, Tichý 2.

Dohrávka 6. kola: Amor – Jeseník, středa 21. 12. (20.00), SH ZŠ Vyškov, Purkyňova.

„Prohrávali jsme už 0:4, ale jiskřičku naděje těsně před poločasem vykřesal Peťa Němec po krásné individuální akci. Ta nás polila živou vodou a ve druhém poločase jsme byli lepším týmem. Postupně jsme výsledek snižovali až na 3:4 a měli jsme šance i na vyrovnání. Bohužel čtvrtý gól jsme už nepřidali, ale kluky musím za druhý poločas pochválit,“ vrátil se k utkání v modřické sportovní hale trenér Amoru.

Pro zápas s Baníkem chystá klub velkou vánoční tombolu s více než padesáti cenami. V „osudí“ bude notebook, chytré hodinky, bluetooth přehrávač, permanentky do fit-centra, dárkové balíčky s kosmetikou a další zajímavé věci. Nejpodstatnější ale přece jen bude to, co se bude odehrávat na palubovce.

„Čeká nás veledůležité utkání, protože pouze v případě výhry se můžeme udržet v boji o nadstavbu, která byla naším předsezonním cílem. S Baníkem se utkáváme pravidelně a navzájem se známe velice dobře. Těžko může jedna či druhá strana soupeře překvapit. Baník má teď solidní formu a i přes časté absence své zápasy zvládá. Nám budou chybět někteří hráči, ale určitě se chceme o vítězství porvat. Oni nám herně celkem vyhovují, tak uvidíme, jestli to tak bude i tentokrát. Soupeř je to spíše technický, než silový. První čtverka je spolu dlouhou dobu a bodově táhne Baník. Její lídr Martin Repa je teď ve velké pohodě a hlavně na něho si musíme dát velký pozor. Doufám, že předvedeme kvalitní výkon a diváci se budou bavit a nakonec nás odmění potleskem,“ který by pod lodivoda Amoru měl být za tříbodový zisk.

Pokud tomu tak bude, mohou se jeho svěřenci do play-offové pozice vrátit. Ve středu budou doma dohrávat odložený zápas 6. kola s Gamaspolem Jeseník.