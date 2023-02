Divize E

SK Amor Kloboučky Vyškov B

– FC Kozlany-Bohdalice 8:7

Poločas: 5:3. Branky (nahrávky): 5. L. Aujeský (M. Nový), 7. R. Aujeský (L. Aujeský), 7. V. Aujeský (L. Procházka), 14. V. Aujeský (L. Zápotočný), 19. R. Aujeský, 22. L. Procházka, 22. L. Zápotočný, 36. L. Procházka – 10. J. Čtvrtníček, 15. R. Smutný (J. Čtvrtníček), 15. J. Čtvrtníček (R. Smutný), 31. J. Čtvrtníček, 33. J. Vondřich, 34. J. Mikloška (A. Vlach), 40. J. Mikloška. Rozhodčí: Luu, Kincl. ŽK: Mikloška, Čtvrtníček. ČK: 29. Jurčovský (vš. K-B). Diváků: 30.

Amor B: Jakub Rudolf – Petr Koudelka, Miroslav Nový, Lukáš Procházka, Radim Aujeský, Vít Aujeský, Ladislav Zápotočný, Libor Aujeský.

Kozlany-Bohdalice: Martin Paštěka – Josef Čtvrtníček, Roman Smutný, Petr Jurčovský, Jan Pánek, Jan Mikloška, Aleš Vlach, Petr Ševčík, Josef Vondřich.

Tabulka:

1. Dolní Loučky 15 12 0 3 91:43 36

2. Hombres Brno 15 12 0 3 84:40 36

3. Hustopeče 14 10 1 3 101:73 31

4. Kozlany-Boh. 15 6 2 7 79:88 20

5. KALÁB. Brno 15 6 2 7 66:79 20

6. Vinohr. Brno 14 6 1 7 58:51 19

7. Prace 15 5 4 6 58:71 19

8. Amor B 15 4 2 9 74:77 14

9. Technika Brno 15 4 1 10 64:80 13

10. Eliška Brno 15 2 1 12 49:122 7

Příští kolo: Kozlany-Bohdalice – Technika Brno, pátek 17. 2. (20.15), ZŠ Vyškov-Purkyňova. Agrotec Hustopeče – Amor Kloboučky Vyškov B, sobota 18. 2. (18.30), SH Hustopeče.

„Doba je jiná a navíc nás pořád aktivních hráčů z těch dob ubývá. Jak se tak dívám, u nich už nehrál nikdo, kdo ty doby pamatuje, u nás jsme zůstali vlastně jen já a Honza Pánek. Za sebe opravdu říkám, ta správná atmosféra se z těchto zápasů vytrácí,“ zalitoval kapitán Kozlan-Bohdalic a také tehdejší kapitán Pivovaru Jaroslav Kolečkář.

Poslední víkendový duel se ovšem atributům derby přiblížil alespoň průběhem. Podle zápisu o utkání byli hosty hráči Kozlan-Bohdalic a průběžné umístění v tabulce je také stavělo do role mírného favorita. Začátek ale lépe zvládl body víc potřebující Amor B. Rychle utekl na 3:0 a v průběhu zápasu, který se nakonec změnil v gólovou přestřelku, si nějaký náskok stále udržoval a vyhrál 8:7.

„Vypadalo to, že nebudeme mít problémy, ale nakonec jsme museli bránit těsné vítězství. Oni tentokrát nastoupili v dost špatné sestavě, ale když už vysoko prohrávali, sáhli k power-play, se kterou jsme měli problémy. Definitivně jsme to zlomili vlastně až v poslední minutě. Já přiznávám, že jsem tento zápas cítil prestižněji než s jinými soupeři. A to výsledkově i psychicky. Samozřejmě body potřebujeme a chtěli jsme vyhrát, ale hlavně jim oplatit podzimní vysokou porážku. (5:8, pozn. red.) Jsem moc rád, že se nám to podařilo,“ radoval se kapitán domácí sestavy Lukáš Procházka.

V sestavě hostů chyběl i samotný kapitán Kolečkář, který v minulém kole uviděl čtvrtou žlutou kartu, která automaticky znamená stop pro příští kolo.

„To víte, že kdybych hrál, tak bychom vyhráli. (úsměv) Ale vážně, chybělo nám víc kluků, kteří už se věnují velkému fotbalu. Velkou oporou byl třeba Martin Kříž. Ve druhé polovině soutěže se to promítá do výsledků. Letos jsme ještě nevyhráli, zatímco na podzim jsme průběžně byli druzí - třetí. Když prohráváte, tak to samozřejmě moc nebaví, ale celkově si nemůžeme naříkat. Stále hrajeme bez postupových ambicí a pro svoje potěšení a pořád jsme v klidných vodách tabulky,“ připomněl Kolečkář.

Áčko Amoru předčasně a překvapivě skončilo druhou ligu už po základní části. Možnosti použít jeho hráče v divizi klub nevyužil. Ze širšího kádru tu byli vlastně jen dva, s Procházkou Ladislav Zápotočný, kteří „pendlovali“ i za áčko.

„Byl to pro nás těžký zápas. V divizi už jsou kvalitní soupeři a některé zápasy by snesly i druholigové měřítko. My, jako béčko, od vedení žádný úkol, co se týká umístění nemáme. Chceme hrát dobrý futsal a dělat dobré výsledky. Je to vlastně naše první sezona a třeba příště už nějaké konkrétní mety mít budeme. Teď je určitě dobré, že s námi chodí hrávat i junioři. Pro ně je divize velice dobrá soutěž a mohou se tady, jak se říká, postupně otrkávat,“ zdůraznil Procházka.