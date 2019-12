II. liga:

Tango Hodonín B - Amor Kloboučky Vyškov.

Pátek 6. prosince, 20.30 hodin, sportovní hala TEZA Hodonín.

Tabulka:

4. Amor Vyškov 10 6 1 3 47:34 19

7. Hodonín B 10 4 2 4 46:46 14

„Pokud zvítězíme, udržíme se v kontaktu s druhým místem tabulky a budeme moci hovořit o veleúspěšném startu. Případná prohra nás sice ponechá na čtvrtém místě, ale týmy ze středu, kam patří i Hodonín, se k nám výrazně přiblíží. Doufám, že odčiníme blamáž z minulého kola se Zlínem a podáme výkon, za který se nebudeme muset stydět,“ naznačil vítězné plány trenér Amoru Ladislav Štrublík.

Do řad Vyškovanů se sice po zranění vrátí někteří hráči, ale pořád je sestava značně oslabená. „Až do Vánoc se to nezmění. Věřím, že se kluci semknou a zbývající tři letošní kola vyhrajeme. Domácí Tango má teď výbornou formu a díky reprezentační pauze se může posílit o hráče A týmu. Uvidíme. Jinak má Hodonín mladé mužstvo a určitě bude v domácím prostředí těžkým soupeřem. Zápas bude podle mého názoru hodně o pohybu a z obou stran bude snaha o kombinační hru a futsalové pojetí,“ očekává kouč Amoru.