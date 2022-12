„Po hororovém vystoupení minulý týden s Helasem přivítáme Tango Hodonín, se kterým se dobře známe a potkáváme se velice často. Loni jsme s ním kromě čtyř ligových zápasů sehráli i utkání domácího futsalového poháru. Výsledkově se nám s nimi poměrně daří a chceme to potvrdit doma. To znamená získat tři body a přesvědčit naše fanoušky, že to s našimi výkony není tak zlé, jak to vypadalo v Brně,“ ujistil trenér Amoru Vladimír Štrublík.