Zřejmě největšího favorita na postup do první ligy – 1. FC Nejzbach Vysoké Mýto – hostí ve druhém kole druhé ligy futsalisté Amoru Kloboučky Vyškov. Do nejvyšší české soutěže chtějí i oni, takže v hale v Purkyňově ulici by měl v sobotu večer být k vidění špičkový futsal.

Amor Kloboučky Vyškov, ilustrační foto. | Foto: Tomáš Srnský

„Mýto je ve futsalu velmi slavné jméno, a také si myslím, že do první ligy patří. Ale stejné cíle máme i my, a proto jeho kvalitu moc respektovat nemůžeme. Počítám, že dojedou ve velmi početné sestavě, tak jako na první kolo do Olomouce, s dvanácti hráči do pole. Čekám obrovskou sílu, především velký důraz jejich hráčů a zkušenosti,“ upozornil trenér Amoru Vladimír Štrublík.