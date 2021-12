„Nejen proto stále tvrdím, že to je nejsilnější soupeř. Po slabším úvodu se dostali na vítěznou vlnu a začínají připomínat právě ten tým, který tehdy soutěž opanoval. A to má určitě pořád rezervy, které přisuzuji tomu, že soutěž lehce podcenili a nepřistoupili k ni s takovou vážností, jak v té první druholigové sezoně. Občas mají problém i se sestavou a pár zápasů odehráli na šest hráčů do pole plus brankář. I když třeba to v Mýtě i v tomto počtu zvládli, myslím, že to mělo vliv na jejich horší vstup do soutěže,“ řekl o příštím soupeři svého týmu trenér Amoru Vladimír Štrublík.