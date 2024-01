Potvrdit výbornou novoroční formu chtějí futsalisté Amoru Kloboučky Vyškov v dnešním druholigovém utkání s FC Atraps Brno. Zápas se bude hrát večer ve sportovní hale v Měníně.

Smímek z utkání Amor - Havlíčkův Brod 6:0. | Foto: Tomáš Srnský

Navíc mají soupeři oplácet porážku 4:6 z první poloviny soutěže a pokud se to podaří, předstihnou Brňany v tabulce. A s velkou šancí posunout se na pátou příčku. Tu zatím drží Baník Ostrava, který o hodinu dřív než Amor rozehraje svůj zápas na palubovce čtvrtého Vysokého Mýta.

„Ve druhé části se nám zatím daří a chceme na to večer rozhodně navázat. Soupeř je ovšem velice kvalitní. Opírá se o individuality v čele s Brazilcem Azevedem a Peťou Slováčkem. Jejich hlavní síla je jednoznačně v soubojích jeden na jednoho a podtrhuje to i kanadské bodování soutěže, kde se oba pohybují na špici druhé ligy. Chybí nám pět důležitých hráčů, ale věříme si, a to je to nejdůležitější. Malou obavu mám, co s námi udělá hala, ve které jsme nikdy nehráli a především gumový povrch. Ale známe to z Baníku, tak snad to nebude takový problém. Chceme udělat tři body a mít jistotu záchrany co nejdříve,“ sdělil trenér Ladislav Štrublík.

II. liga-východ:

FC Atraps Brno – SK Amor Kloboučky Vyškov

Pátek 19. ledna, 21.00 hodin, sportovní hala Měnín.

Tabulka:

6. Atraps 10 3 2 5 42:46 11

7. Amor 10 3 1 6 31:39 10

Na podzim: Amor – Atraps 4:6 (2:3), M. Ševčík, Zápotočný, Pešta, Skalník - Slováček 3, Da Silva 2, Diaz Azevedo.

Nejen na výborného Brazilce upozorňuje i opora Štrublíkova týmu Jiří Pešta.

„Atraps je náš tradiční soupeř ve druhé lize se spoustou kvalitních, velmi dobře technicky vybavených futsalistů. V první části sezony jsme s nimi prohráli a tuto porážku jim určitě budeme chtít vrátit. Věřím, že když předvedeme takový výkon jako doma s Havlíčkovým Brodem, budeme úspěšní a odvezeme si tři body. Každopádně nás nečeká nic jednoduchého. Pozor si musíme dát hlavně na nejlepšího střelce soutěže, Brazilce Azeveda,“ podpořil trenérova slova autor zatím dvou gólů. Azevedo vede pořadí druholigových kanonýrů se sedmnácti brankami.

Amor v novém roce remizoval 3:3 v Jeseníku, který je v tabulce na druhém místě, a o minulém víkendu doma porazil třetí Havlíčkův Brod jasně 6:0. A to se, jak naznačil kouč, potýká s absencemi většího počtu hráčů. Zatím se je daří nahrazovat.

„Náš tým se za poslední týdny výrazně změnil. Především návraty starších hráčů, kteří se soutěží mají zkušenosti nás momentálně staví do úplně jiné role než ukazuje tabulka. V posledních dvou zápasech jsme si dokázali, že můžeme hrát na vysoké úrovni. V zápase s Atrapsem, který je pro nás momentálně prioritou číslo jedna, chceme naši stoupající formu a výsledky potvrdit. V zápase půjde tabulkově o šest bodů, takže je pro nás velmi důležité tenhle zápas zvládnout,“ potvrdil vítězné plány zkušený Sebastian Palla.