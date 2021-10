Už třeba jen proto, že domácí mužstvo nastoupí v hodně jiné a určitě mnohem silnější sestavě.

II. liga - východ

3. kolo:

Atraps Modřice - Amor Kloboučky Vyškov

Pátek 22. října, 20.30 hodin, Městská sportovní hala Modřice.

Tabulka:

1. Baník Ostrava 2 2 0 0 11:4 6

2. Vysoké Mýto 2 1 1 0 9:5 4

3. T. Hodonín 2 1 1 0 11:10 4

4. Amor Vyškov 2 0 1 1 7:9 1

5. UP Olomouc 2 0 1 1 8:12 1

6. Modřice 2 0 0 2 4:10 0

„Mužstvo postupně doplňujeme, chlapcům pomalu odpadávají fotbalové povinnosti, a tak nastoupíme zatím v našem nejsilnějším složení. Ve východní skupině II. ligy máme nejmladší kádr ze všech klubů, který musí ještě sbírat zkušenosti. V obou dosavadních utkáních jsme odehráli vyrovnané zápasy a rozhodly zkušenosti soupeřů, především v koncovce. Doufám, že v tomto dalším těžkém utkání už nebudeme tahat za kratší konec a vrátíme soupeři porážku z poháru ze září,“ plánuje předseda modřického klubu Zdeněk Pekárek.

V prvním kole Modřice prohrály doma těsně s Tangem Hodonín 4:5, ve druhém podlehly Baníku Ostrava na jeho hřišti 0:5. Amor ve stejné hale prohrál jen 4:6, když sahal po mnohem lepším výsledku. Z tohoto pohledu by trumfy měly být na straně hostů. Jenže na rozdíl od kompletních domácích, u Amoru jsou nad sestavou otazníky.

„Oni určitě postaví prakticky úplně jiné mužstvo. My máme jednoho zraněného hráče a někteří další mají drobné šrámy, a tak uvidím, jak poskládám finální sestavu. To ale naše plány nemění. Po prvním získaném bodu s Vysokým Mýtem chceme už jednoznačně vyhrát a získat všechny tři. Totéž ale bude po dvou porážkách chtít taky nováček z Modřic. Tak očekávám těžké utkání. Domácí mají individuálně šikovné hráče a v domácím prostředí jim pomůžou i fanoušci. My se budeme koncentrovat na vlastní výkon a měli bychom přenést věci z tréninku do zápasového režimu,“ sdělil trenér Amoru Vladimír Štrublík.