Futsalisté Amoru chtějí zlepšit hru v prvních poločasech. Už zítra v Hodoníně

Páteční večer může definitivně potvrdit návrat jejich medailových ambicí. To v případě, že futsalisté Amoru Kloboučky Vyškov zápas 14. kola druhé ligy v Hodoníně vyhrají. „Je to velmi důležité utkání a myslím, že si to kluci uvědomují,“ věří trenér Vladimír Štrublík.

Amor Kloboučky Vyškov, ilustrační foto. | Foto: Tomáš Srnský

Ten za základ úspěchu považuje zachytit předpokládaný úvodní nápor domácího Tanga. Nebo ještě přesněji, zlepšit vlastní výkon v první dvacetiminutovce, po které v posledních kolech musel většinou dotahovat gólová manka. Asi nekřiklavějším příkladem je právě poslední vzájemný zápas s Tangem. V domácí hale Amor v prvním poločase prohrával už 0:3 a v přestávce 1:3. Druhý poločas se pak stal vítěznou přestřelkou (10:7). II. liga

14. kolo:

FC Tango Hodonín

– Amor Kloboučky Vyškov

Pátek 28. ledna, 20.30 hodin, SH TEZA Hodonín.

Tabulka:

1.Olomouc 13 8 2 3 90:60 26

2.V. Mýto 13 8 1 4 68:41 25

3.Hodonín 13 7 2 4 79:68 23

4.Amor KV 13 6 2 5 55:53 20

5.Ostrava 13 6 1 6 64:64 19

6.Modřice 13 0 0 13 35:105 0

Podzimní zápasy: Amor - Tango 3:5 (1:4), Amor - Tango 10:7 (1:3). „My tam jedeme jednoznačně bodovat a nejlépe získat všechny tři body. Určitě si musíme pohlídat začátek zápasu a celkově zlepšit výkon v prvním poločase, a taky dát si pozor na power-play, kterou má Tango hodně dobře secvičenou. Základem bude ale chuť a touha se obětovat pro tým, a to znamená hlavně hodně běhat a plnit taktické úkoly. Se soupeřem se známe velice dobře a už delší dobu, takže se asi nemáme moc čím překvapit. Naše souboje, ať už v tomto ročníku druhé ligy, nebo z turnajů jsou vždy vyhecované a mají kvalitu,“ zdůrazňuje kouč. Před derby, po kterém může Amor Tango bodově dostihnout, má letošní výbornou bilanci dvou výher a remízy. Rád by šňůru bez porážky prodloužil. Bohužel v týdnu byly v týmu virózy a jiné zdravotní komplikace, takže sestavu Štrublík pravděpodobně určí až podle toho, kdo vůbec se k utkání dostaví. „Snad se kluci doléčí a budou schopni hrát na sto procent. Tango po minulém debaklu ve Vysokém Mýte, i když to byl dlouho vyrovnaný souboj a Tango dostalo branky hlavně při power-play, bude jistě velmi odhodlané vyhrát. O to těžší souboj nás čeká. Oba týmy preferují kombinační futsalový projev, takže očekávám krásné utkání. Ani nemusím moc zmiňovat, na koho si musíme dávat pozor, protože ve dvou domácích zápasech jsme se o kvalitách Ťoka a Sopůška přesvědčili. Když k nim připočtu mladé šikovné kluky jako Čech, Bohun a novou posilu z divizního Bzence Davida Šebestu, tak to jasně ukazuje velkou sílu Hodonína,“ naznačuje Štrublík koho jeho svěřenci asi budou nejvíce střežit. „Hodonín je kousek, tak snad dorazí i nějací naši fanoušci, byli bychom moc rádi,“ vyzývá kouč k podpoře z tribun.