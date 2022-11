II. liga – východ:

SK Amor Kloboučky Vyškov

– Pramen Havlíčkův Brod

5. kolo, neděle 6. listopadu, 18.00 hodin, sportovní hala ZŠ Vyškov, Purkyňova.

Tabulka:

5. Amor 4 2 0 2 20:21 6

7. Havl. Brod 4 1 1 2 15:17 4

„Brod vede můj kamarád Martin Jaroš, proto očekávám, že soupeř nás bude mít dost přečtené. Kostra týmu z Vysočiny je tvořená převážně hráči z divizního Havlíčkova Brodu z velkého fotbalu. Proto předpokládám velmi silového, důrazného a solidně rychlostně vybaveného soupeře. Myslím, že budou hrát jednoduchý futsal, kdy budou využívat jejich silných pivotů. Na to si budeme muset dat velký pozor. Podle obdržených branek jim defenzíva funguje poměrně solidně, takže bude asi oříškem prolomit tuto obranu. Navíc divize ve velkém fotbalu již skončila, tak asi budou hráči z Brodu odpočatí a fyzicky dobře připravení. O to to bude ještě těžší,“ sdělil trenér Amoru Vladimír Štrublík.

Se sestavou mužstva má problémy prakticky od začátku, takže i složení na Havlíčkův Brod se zrodí asi až podle aktuálního stavu po sobotních fotbalech

„Na zápas se těšíme a chceme konečně doma zvítězit a potěšit naše fanoušky. Uvidíme kolik jich v netradičním nedělním termínu dorazí. Snad je to neodradí, ale výkon s Žabinskými Vlky by je do haly navnadit mohl. Chceme diktovat tempo zápasu, ale myslím, že budeme připravení i na jiný průběh. Uvidíme,“ ujistil kouč Amoru.