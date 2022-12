II. liga - východ

Dohrávka 6. kola:

SK Amor Kloboučky Vyškov

– AC Gamaspol Jesník

Středa 21. prosince, 19.00 hodin, SK ZŠ Purkyňova.

Tabulka:

1. Žab. Vlci Brno 11 10 1 0 68:30 31

2. B. Ostrava 11 6 1 4 56:48 19

3. Hodonín 11 6 1 4 52:50 19

4. Helas Brno B 11 5 1 5 44:36 16

5. Jeseník 10 5 1 4 52:47 16

6. Amor Kl.Vy. 10 4 0 6 39:53 12

7. Havl. Brod 11 3 1 7 44:54 10

8. Atraps Brno 11 0 2 9 24:61 2

„Je to škoda, hrálo se před výbornou diváckou

kulisou. Úvod utkání patřil jednoznačně nám, mimo gólový trest Davida Poláška za pozdní rozehrávku. Bohužel naše koncovka je momentálně tragická, a proto jsme místo vedení o tři góly šli do kabin za stavu 2:2. Do druhého poločasu Baník stáhl sestavu na méně hráčů a hra se vyrovnala. Vyhrát mohly oba mančafty. Nakonec byli šťastnější hosté a zlomový gól na 4:3 vsítili oni. My zbraně nesložili a mohli vyrovnat, ale když nedáme nájezd tří na nikoho, tak nemůžeme pomýšlet na body v žádném zápase,“ shrnul příčiny tentokrát dvojnásob nepříjemné porážky trenér Vladimír Štrublík.

Hosté přidali pátý gól v poslední minutě při power-play Amoru. Jeho autorem byl zkušený Martin Repa, kterého kouč Amoru označil na klasického rozdílového hráče utkání.

„Byl jednoznačně nejlepším mužem zápasu. Předvedl několik famózních akcí a byl tím pověstným jazýčkem na vahách,“ upozornil Štrublík.

Dnešní soupeř Amoru Gamaspol Jeseník také v play-off chybět nechce a neúspěch ve Vyškově by jeho plány hodně zkomplikoval. Celek ze severní Moravy je zvyklý hrávat v popředí tabulky a druhou ligu již vyhrál. Po loňské roční pauze se jim letos nedaří tak, jak by si asi představovali.

Futsalistům Amoru se play-off vzdaluje. S Baníkem prohráli počtvrté za sebou

„Zapojují nějaké nové hráče a chvíli bude trvat než si tito kluci zvyknou na druhou ligu. Jejich první lajna je naopak dost sehraná a má velkou sílu. Jeseník umí dobře bránit a bývá velmi efektivní v koncovce. Tým letos táhnou především kapitán Patrik Plhák, který je s 28 body druhý v kanadském bodování celé soutěže, a Honza Vavrač, který se svou postavou, rychlostí a nekompromisním zakončením bývá postrachem všech obran. Pamatuji se na zápas u nich v sezoně, kdy jsme se rvali o druhé místo. Vavrač nás tam dvakrát nemilosrdně potrestal. Snad se mu to tentokrát nepodaří. A jestli chceme uspět, musíme zlepšit koncovku a řešení přečíslení,“ zdůraznil Štrublík.

Jeho tým od začátku soutěže provázejí problémy se sestavou a výjimkou nebude ani poslední letošní utkání. „Opakovat tyhle naše problémy ale nemá smysl. Ať nastoupíme v jakémkoliv složení pokusíme se favorita zápasu zaskočit a udržet naději na prodloužení sezony. Uvidíme, jestli vzhledem ke středečnímu termínu a pozdnímu času přijdou diváci. Bohužel kvůli obsazenosti haly jsme dříve než v osm večer hrát nemohli. Takže věřím, že nás neopustí a společně Jeseník překonáme,“ přeje si kouč Amoru.

Druhá liga bude pokračovat v novém roce posledními třemi koly základní části. Amor bude hrát v sobotu 7. ledna v Havlíčkově Brodě. V pátek 13. ledna si dá odvetu s Jeseníkem na jeho palubovce a základní část zakončí doma v pátek 20. ledna zápasem proti Atraps Brno.