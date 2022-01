II. liga

Amor Kloboučky Vyškov

- Atraps Modřice

Neděle 23. ledna, 19.00 hodin, SH ZŠ Vyškov, Purkyňova

Tabulka:

1.V. Mýto 13 8 1 4 68:41 25

2.Olomouc 12 7 2 3 81:55 23

3.Hodonín 13 7 2 4 79:68 23

4.Ostrava 12 6 1 5 59:55 19

5.Amor KV 12 5 2 5 49:48 17

6.Modřice 12 0 0 12 30:99 0

Podzimní vzájemné výsledky: Modřice - Amor 4:6 (0:2), Amor - Modřice 7:0 (3:0).

„Je to velmi nepříjemné z pohledu psychiky. My musíme vyhrát, oni můžou hrát úplně uvolněně a mohou jen překvapit. Jak už jsem říkal před minulým kolem, sice již nejsme pod takovým tlakem, jako na začátku sezony, ale když jsme ještě dostali šanci udržet kontakt s čelem tabulky, tak by byla velká škoda to teď pokazit,“ zdůraznil šéf lavičky Amoru, co hlavně hráčům v přípravě připomínal.

Z ryze sportovního pohledu přijede do Vyškova hodně nevyzpytatelný soupeř. Ale pokud se Amor ještě chce pokusit zabojovat o přední příčky, a to chce, tak se nesmí nechat zaskočit ani po této stránce.

„Ano, vůbec nevíme, s čím Atraps přijede. Jestli už to úplně zabalili a podle toho bude vypadat jejich sestava i přístup, nebo se naopak zázračně zmobilizuji a budou chtít získat první, alespoň čestné body. Hlavními oporami jsou Vlasta Ryšavý, který umí být rozdílovým hráčem a Tomáš Buršík, který je důrazný a má velké zkušenosti. Od Atrapsu očekávám hluboký blok a naše dobývání. Základem bude nepodcenit soupeře a hrát naplno od první minuty. Důležitá bude hra našich pivotů a dobré řešení situaci jeden na jednoho na krajích hřiště,“ naznačil, co může rozhodovat.

K dispozici by měl mít téměř kompletní tým. Sestavu chce postavit tak, aby rozložil zápasovou nátěž, ale zároveň i udržel letošní neporazitelnost. Přes ne zrovna vhodný termín a čhodinu zápasu věří, že si do haly najdou cestu fanoušci a pomohou nejen k bodovému zisku, ale zároveň zase přispějí další částkou na léčení nemocné Adélky.