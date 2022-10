„Bohužel naše sestava se z důvodu nemoci tří hráčů může smrsknout na sedm lidí do pole, a to je kvůli fotbalu ještě v ohrožení start jednoho hráče. A stále asi dvě tři kola kola nemůžu využít služeb nových hráčů. Situace je hold taková a nic s tím neudělám. I tak se pokusíme bodovat a co nejvíce to domácím znepříjemnit. V hale TEZA se nám obvykle hraje dobře a i výsledky tam máme solidní, tak doufám, že tuto statistiku potvrdíme,“ popsal aktuální stav mužstva před utkáním trenér Vladimír Štrublík.

II. liga

2. kolo:

FC Tango Hodonín

– SK Amor Kloboučky Vyškov

Pátek 14. 1října, 20.30 hodin, sport. hala TEZA Hodonín.

Hodonínští obhajují v soutěži třetí místo, ale i oni ji nerozehráli bodovým ziskem. V Ostravě prohráli s Baníkem 2:5. Vyškované v loňské šestičlenné druhé lize skončili o dvě příčky za nimi, ale mají lepší vzájemnou bilanci. Ve Vyškově se soupeři o body podělili (10:7 a 3:5), v Hodoníně Amor remizoval 2:2 a v předposledním kole tam zvítězil 7:6. Jeden z těchto výsledků by pro hosty v jejich situaci asi byl bratelný.

„Na tréninku jsme se hodně věnovali obraně power-play, kterou má soupeř perfektně zvládnutou. Snad se to v zápase projeví a nebude to tak účinná zbraň jako v minulých vzájemných zápasech. Musíme přidat na důrazu a využít nabídnutých šancí, které nám určitě i Tango poskytne. Když budou kluci plnit pokyny a soustředit se na to, aby v obraně nedělali chyb, tak se dá hrát s každým. Ale bude to opravdu velmi složité,“ naznačil kouč Amoru, že ví, co jeho tým v Hodoníně čeká.