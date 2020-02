Zatímco výhru nad klubem slavného jména označil trenér Amoru Ladislav Štrublík za nejlehčí v celé sezoně, pro zdolání báňských vysokoškoláků museli jeho svěřenci sáhnout hodně ke dnu svých sil. „Bohužel hned v první minutě jsme vyrobili hrubku a soupeř ji potrestal. Pak nám trvalo pět minut, než jsme se probudili. Po té jsme ale předvedli výborný týmový výkon, kterým jsme navázali na předchozí zápasy a pokračujeme v laufu, který jsme chytili po Vánocích. Zvlášť ale musím opět pochválit Marka Vrbu v bráně. Zase nás podržel,“ radoval se Štrublík.

Ten jako už tradičně měl před zápasem řadu omluvenek, ale nakonec si na sever Moravy přivezl osm hráčů do pole a dva brankáře. Samotný zápas nabídl útočnou partii, která se divákům musela líbit.

Ze začátku Amor upustil od důsledného napadání soupeře už na jeho obranné polovině. „Obě čtverky měly za úkol bránit od půlky, aby se nehrálo nahoru – dolů, pro což mají domácí vhodné hráčské typy, šikovné a pohyblivé kluky,“ vysvětlil úvodní taktiku kouč Amoru.

O poločase trenér chválil

Hosté sice dostali rychle gól, ale také poměrně brzy vyrovnali a otočili skóre. Pak sice víc drželi míč, ale nebezpečných situaci bylo před oběma brankami v podstatě stejně. Tři minuty před přestávkou Amor opět chyboval před vlastní brankou a opět za to byl potrestán. „Přesto jsem kluky v poločase pochválil a nabádal je, ať jsou trpěliví a sebevědomí, že to přinese ovoce. Už v průběhu první půlky jsme změnili taktiku a první čtverka začala celoplošně napadat a nakonec jsme napadali i se druhou čtverkou. A vyplatilo se to,“ zdůraznil Štrublík.

Mezi pětadvacátou a pětatřicátou minutou Amor domácí jasně přehrával. Dobře kombinoval a studenty do velkých šancí nepouštěl. S jedinou výjimkou. Po té, co sám spálil několik tutovek, přišla stoprocentní příležitost báňských vysokoškoláků. Naštěstí hráč nepochopitelně netrefil prázdnou branku. „To bychom už asi těžko otáčeli,“ připustil Štrublík.

Navíc po tomto momentu a s přibývajícím časem hosté začali hodně spěchat, riskovali a domácím umožnili několik nebezpečných přečíslení. Tentokrát naštěstí už bez trestu, ale ani hosté dvě své velké šance neproměnili. Povedlo se to až v čase 38:54. Po brejku tří na dva posunul Tomáš Horváth míč do lajny na Michala Handlíře, a ten nádhernou křižnou střelou od zadní tyčky stanovil konečné skóre na 3:2 pro Amor. Ostravané se ještě pokusili o power-play, ale na sehrání precizní kombinace už jim nezbyl čas. „Bylo to kvalitní utkání a jsem jsem spokojený. Snad nám forma vydrží i do hlavního zápasu jarní části sezony v sobotu v 19.00 u nás na Purkyňce s prvním týmem tabulky SK UP Olomouc. Všechny futsalové fandy srdečně zvu, kdy jindy zaplnit halu, než v utkání s již jistým postupujícím do nejvyšší soutěže,“ zdůraznil trenér Amoru.

VŠB-TU Ostrava - SK Amor Kloboučky Vyškov 2:3

Poločas: 2:2. Branky: 1. Kapsa, 17. Černohorský – 8. Němec (Rozehnal), 9. Rozehnal (Handlíř), 39. Handlíř (Horváth).

VŠB-TU: Oneža - Kapsa, Petr, Pánek, Chalupa, Malíček, Tížek, Černohorský, Minařík.

Amor: Vrba (Barborčák) – O. Nový, Ševčík, Procházka, Horváth, Handlíř, Koudelka, Rozehnal, Němec. Trenér: Ladislav Štrublík.