„Cíl máme nastavený jinak, než loni. Nejdeme za každou cenu po postupu. Chceme vyhrát každý zápas, bavit fanoušky naší hrou a zvýšit jejich počet v hale. Samozřejmě postupu bychom se nebránili. Já očekávám kvalitní zápasy a těžký boj pro všechny týmy o první čtyři místa do nadstavby,“ upřesnil trenér Vladimír Štrublík.

Pozdější termín zahájení letní přípravy zvolil Štrublík hlavně kvůli fotbalovým povinnostem hráčů. Změně systému soutěže pak přizpůsobuje i průběžný tréninkový proces.

II. liga – skupina východ

Týmy:

Žabinští Vlci Brno, FC Baník Ostrava, SK Amor Kloboučky Vyškov, AC Gamaspol Jeseník, FC Atraps Modřice, Helas Brno B, FC Tango Hodonín, FC Pramen Havlíčkův Brod.

Amor Kloboučky Vyškov

Aktuální kádr A mužstva:

Brankáři: Tadeáš Tesáček, Josef Buriánek. Hráči: Pavel Tichý, Ondrej Nový, Lukáš Obruča, Miroslav Mikeš, Milan Ševčík, Jiří Pešta, Sebastian Palla, Patrik Zimmermann, Michal Kleparník, Aleš Rus, Petr Němec, Filip Ždánský, Michal Handlíř, Dominik Šmerda. Trenér: Vladimír Štrublík.

I. kolo:

Amor Kloboučky Vyškov – Helas Brno B. Sobota 8. října ve 20.00 hodin, hala ZŠ Purkyňova.

„Loni jsme začali o týden dříve a trénovali dvakrát týdně po celou sezonu. Letos budeme ligu absolvovat v režimu ,,podle fotbalu" a umístění v tabulce. Září a říjen budeme mít tréninky jen jedenkrát týdně. Pokud budeme zainteresovaní v boji o nadstavbu, tím pádem i v kontaktu s čelem tabulky, tak od listopadu do jeho půlky přidáme jeden trénink navíc a následně do konce roku třikrát týdně. Od nového roku zase přejdeme na systém jednou týdně. Je to trošku zamotané, ale skrz fotbalovou sezonu to jinak nejde. Kluci jsou pak přetížení a výsledkem je spíše pokles výkonnosti. A jak jsem předeslal, záležet bude i na postavení v tabulce. Pokud nebudeme v boji o titul nebo první trojku, tak nemá smysl přidávat tréninkovou zátěž,“ popsal nový tréninkový model.

Vlastně od vstupu Amoru na českou druhou futsalovou scénu se kouč snažil překonával fotbalové návyky hráčů a požadovat víc klasické futsalovosti. Tohle trvá, ale také s drobnou úpravou.

„Futsalovosti by to chtělo víc, i kdybych s ní byl spokojený. (úsměv) Ale teď při jednom tréninku týdně to je velmi složité docílit. Navíc se nám výrazně změnil kádr, takže před sezonou se chceme spíše pořádně seznámit, vytvořit partu a naučit se základní věci, které budou všichni ovládat. A pokud se dostaneme k rozšíření tréninku, tak poté výrazně navýšíme i tyhle tréninkové dávky, intenzitu v každé jednotce, a také složitost věcí, které budeme trénovat,“ vysvětlil.

Jaká tedy je aktuální obměna kádru? Činnost ukončili nebo přerušili Matěj Rozehnal, Marek Vrba a Tomáš Florian. Kvůli zranění a následné operaci kolena skončili Lukáš Němec a Tomáš Horváth. Přijít nebo přesněji měl by přijít (ještě není oficiálně zaregistrovaný v klubu) Patrik Zimmermann, který hraje fotbal v divizních Kozlovicích. Fanouškům Vyškova nemusí být úplně neznámým hráčem, protože prošel dorostem Vyškova a v létě zkusil přípravu i s druholigovým áčkem. V podobném stavu je příchod Michala Klepárnika ze Sparty Brno. Třetí posilou je Aleš Rus, kapitán divizních Nových Sadů. V osmadvaceti letech je velmi zkušeným hráčem, fanoušci by ho mohli znát i z malého fotbalu, kde nakoukl i do reprezentace a v Superlize nastupuje za ligové Blanensko.

„Za kvalitní odešlé hráče jsem logicky musel hledat náhrady. Měl jsem obavu jestli se mi vůbec podaří někoho sehnat, protože shánět dokola kvalitní borce na druhou ligu není snadné a nemáme možnosti, jak ve fotbale, že bychom hráčům nabídli velké peníze a ti se k nám hrnuli po desítkách. Pokud se nám podaří dotáhnout přestup, tak čtvrtou posilou bude Filip Ždánský, opět hráč Nových Sadů. Ten se bohužel objeví na palubovce až za nějakou dobu, protože musí na operaci tříselné kýly. A poslední akvizicí by měl být všem fanouškům Amoru známý Dominik Šmerda, který s námi zahájil předloňskou sezonu, ale kvůli zranění musel kariéru přerušit. No, neříkám to úplně správně, ještě tu je jedna posila. Tou je návrat Sebastiana Pally, na kterého se moc těšíme a doufáme, že mu koleno bude držet. Petr Němec se zapojí až od začátku listopadu a nejistý návrat na palubovce je po operaci kolena u Michala Handlíře. U něho to vypadá, že začne hrát zápasy až od ledna,“ komentoval Štrublík letní hráčský pohyb.

Osm účastníků v nové druhé lize bude přece jen důstojnější obsazení než minulých pouze šest. Konkurence bude těžší, ale i v Amoru rozšíření přivítali.

„Hrát čtyřikrát proti stejnému soupeři není ideální. Těžko říct jestli soutěž bude těžší. Hraje se jiným systémem. První čtyři postupují do nadstavby, kde se zase utkají každý s každým dvakrát. Takže čtyři týmy ukončí sezonu 20. ledna, ale zbylé týmy budou hrát až do konce února. Očekávám, že favority soutěže budou kluci z Jeseníku a Žabinští Vlci. Samozřejmě se k nim chceme přidat i my. Opakuji těžko se to tipuje, protože člověk neví s jakým kádrem bude hrát Helas B, velkou neznámou bude Havlíčkův Brod. Pokud mu budou hrát celou sezonu divizní kluci z Brodu a Žďáru, tak to může být velmi těžký soupeř, určitě čekám mnohem více od Atrapsu, který bude úplně jiným týmem než loni. Baník a Tango mají kvalitu vždy. Necháme se překvapit,“ opět naznačil, že Amor si staví průběžné cíle.