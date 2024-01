Měla by to být jasná záležitost. Rozjetí futsalisté Amoru Klouboučky Vyškov - letos dvě výhry a jedna remíza se silnými soupeři - hostí poslední tým tabulky II. ligy, nováčka soutěže AC Hlinsko. Čeká se vítězství domácích…

Ilustrační. | Foto: Tomáš Srnský

Ale tak jednoduchá matematika to určitě nebude. Hned z několika důvodů. Tím první určitě je kvalita soupeře. Hlinsko sice prohrálo osm zápasů, ale jen s Hodonínem dvakrát o tři branky, jinak to byly těsné prohry o gól nebo jen dva. Za druhé je to fakt, že Amor doma porazilo a třetím argumentem, proč být v prognózách opatrnější, je stav kádru Amoru.

II. liga - východ:

SK Amor Kloboučky Vyškov

– Futsal AC Hlinsko

Sobota 27. ledna, 19.00 hodin, SH ZŠ Vyškov-Purkyňova.

Tabulka:

6. Amor 11 4 1 6 36:42 13

9. Hlinsko 11 2 1 8 26:40 7

Na podzim: Hlinsko - Amor 5:4 (2:1), góly: Klika 3, Cach, Pešek – Skalník, Zápotočný, Aujeský, Lang.

„Chtěli bychom soupeři porážku vrátit a definitivně tak potvrdit záchranu pro letošek. Jenže opět nám to komplikují velké absence, takže nastoupíme v okleštěné sestavě, kdy nám musí výpomoci jeden hráč vycházející z dorostu a jeden hráč z béčka. Tomaštík má čtyři žluté karty, Handlíř a Bárta jsou zranění, Ševčík na horách a Rus na soustředění se svou prostějovskou U17. Tentokrát nám nepomůže ani Ondra Nový. Jsem z toho zklamaný, protože vždy, když se nám začne dařit, tak se to musí něčím pokazit. Ale hold situace je taková a my se s tím musíme porvat. Hráčům věřím, že se sekmnou a předvedou dobrý výkon, který nám zajistí tři body, sdělil trenér Vyškovanů Ladislav Štrublík.

Jak naznačil, tříbodový zisk už by jeho týmu prakticky zajistil účast ve druhé nejvyšší soutěži i pro příští ročník. Vše naznačuje, že v hale základní školy Purkyňova k vidění vyrovnaná futsalová bitva. Nejlepšími střelci soupeře jsou pětigóloví Vojtěch Klika a Kryštof Vašek, ovšem kouč Amoru připouští, že soupeř je pro něho dost nečitelný.

„Hlinsko herně neznám, až na ten vzájemný souboj. Takže nevím moc co očekávat. Snad odehrajeme dobrý zápas, který se bude fanouškům líbit a ti nás dotlačí k výhře,“ přeje si Štrublík.