Hodně nevydařený podzim napravují v novém roce druholigoví futsalisté Amoru Kloboučky Vyškov. Po remíze na palubovce druhého Jeseníku, když domácí vyrovnali až v poslední minutě, poslali z Vyškova domů v tabulce třetí Havlíčkův Brod tenisovým kanárem – 6:0.

Futsal II. liga-východ: Amor Kloboučky Vyškov - Havlíčkův Brod 6:0. | Foto: Tomáš Srnský

Přitom před utkáním řešil trenér Ladislav Štrublík dost vážné problémy se sestavou. Dvě červené karty vystavily stopky Aleši Rusovi a Filipovi Žďánskému. Zranění nepustilo do hry Adama Bártu, pracovní povinnosti Miroslava Tomaštíka a Ladislava Zápotočného.

„Sestava byla značně oslabená, ale na druhou stranu se skládala ze zkušených borců, kteří mají ve druhé lize už něco odkopáno. A bylo to na našem herním projevu vidět. Myslím, že zcela zaslouženě jsme si připsali tři body,“ konstatoval po utkání lodivod Amoru.

II. liga-východ:

Amor Kloboučky Vyškov

– FC Havlíčkův Brod 6:0

Poločas: 1:0. Branky (nahrávky): 10. Aujeský (Palla), 24. Nový (Pešta), 32. Handlíř (Nový), 36. Aujeský, 36. Handlíř, 38. Aujeský (Tesáček). Rozhodčí: Ganaj, Smetana. ŽK: Pešta – J. Henek, Zelenka, D. Henek. Diváků: 120.

Amor: Vitásek (Tesáček) – Palla, Pešta, Handlíř, Horváth, Aujeský, Ševčík, Nový. Trenér: Ladislav Štrublík.

Havlíčkův Brod: Rajdl – J. Henek, Fikar, Pavlas, Karlík, Zelenka, D. Henek, Hospodka, Cakl. Trenér: Martin Slavík.

Tabulka:

1. Hodonín 10 7 2 1 52:32 23

2. Jeseník 9 6 2 1 46:35 20

3. Havl. Brod 10 6 0 4 47:35 18

4. Vys. Mýto 9 5 2 2 46:39 17

5. B. Ostrava 10 4 1 5 36:42 13

6. Atraps Brno 10 3 2 5 42:46 11

7. Amor KV 10 3 1 6 31:39 10

8. Helas Brno B 10 3 0 7 34:52 9

9. Hlinsko 10 2 0 8 23:37 6

Příští kolo: Atraps Brno – Amor, pátek 19. 1. (21.00), SH Měnín.

Opakem absencí byl po roční pauze návrat někdejšího kapitána Ondřeje Nového. A byl to právě on, který byl u asi klíčových momentů utkání. Po vcelku vydařeném, ale i vyrovnaném první poločase domácí vedli jen 1:0. Jediná gólová akce první půle začala přečíslením čtyři na dva a Sebastian Palla pak přesnou finální přihrávkou našel v brankovišti Víta Aujeského, který nezaváhal. Kontaktní stav držel až do čtyřiadvacáté minuty. V ní Jiří Pešta po rohovém kopu přihrál před brankoviště Novému a ten nasadil jesle hostujícímu brankáři. Důležitý gól, hosté museli definitivně preferovat útok a Amor toho dokonale využil.

„V prvním poločase jsme i dobře bránili a mohli vést o víc než jeden gól. Druhý poločas jsme několikrát propadli a Havlíčkův Brod měl několik možností na snížení skóre. Především za stavu 2:0. Po třetí brance bylo utkání rozhodnuto a nakonec jsme přidali ještě tři góly. Havlíčkův Brod se celé utkání snažil a nesložil zbraně ani za rozhodnutého stavu, za což jim patří uznání,“ komentoval Štrublík výsledek.

I u třetího gólu byl Nový. Ve 32. minutě našel nahrávkou od autové čáry rozběhnutého Michala Handlíře a ten prostřelil brankáře Rajdla. O definitivním osudu zápasu se rozhodlo v 36. minutě. Nejprve Aujeský proměnil desítku a pak Handlíř obral váhajícího hráče hostů a tváří v tvář Rajdlovi nezaváhal. Tečku za zápasem udělal ve 38. minutě Aujeský. Toho našel střídající brankář Tadeáš Tesáček dlouhým výhozem za obranou hostů a Vít střelou k tyči zkompletoval svůj hattrick.

„Potěšilo mě, že jsme se po Jeseníku celkem zklidnili a soustředili jsme se na hru. Vyplatilo se to. Forma se zvedá, tak doufám, že to snad potvrdíme i v příštím kole na Atrapsu. Děkujeme fanouškům za podporu! Moc si jejich přízně vážíme,“ ocenil lodivod Amoru diváckou kulisu.