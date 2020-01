To potvrdilo i podzimní utkání, které se stalo doslova gólovou přestřelkou s konečnou remízou 9:9. Střelecky se v něm předvedl především domácí Miroslav Malíř, autor pěti gólů. Tři dal Kiri Shkirych a také vyškovský Dominik Šmerda, ale ten si pro zranění až do konce sezony už nezahraje.



„Mimo dlouhodobé absence nějaké omluvenky máme, ale budeme v kvalitní sestavě a určitě chceme našim fanouškům dopřát radost z vítězství, ale hlavně kvalitní podívanou. Snad se nám to podaří,“ naznačil plány pro zápas trenér Amoru Ladislav Štrublík.

Dolní Loučky oba dva své souboje v letošním roce vyhrály. V minulém kole doma s Jakubčovicemi vysoko 8:0 a před tím v Opavě 7:4. Štrublík naznačil, že recept na jejich hru zná. „Soupeř z Tišnova má dobrou formu a bude těžkým oříškem. Pod vedením trenéra Hanuše dává hodně gólů, ale také jich dost dostává. Jejich obrana je podle inkasovaných gólů nejhorší v soutěži. Asi to souvisí s problémy se sestavou, na zápasy v jezdí většinou jen s brankářem a v šesti lidech do pole. Uvidíme jestli u nás budou ve větším počtu a budou mít konečně dvě čtverky. Určitě jim bude chybět jejich největší hvězda Vlasta Ryšavý. Je to pro ně veliké oslabení, ale to nás nesmí navodit k podcenění soupeře,“ zdůraznil trenér Amoru, který opět spoléhá na podporu početného publika.

II. liga

SK Amor Kloboučky Vyškov - ASM Dolní Loučky

16. kolo, sobota 25. ledna, 19.00 hodin, sportovní hala ZŠ Vyškov, Purkyňova.

Tabulka:

4. Amor 15 8 2 5 67:56 26

9. D. Loučky 15 6 1 8 89:94 19

Na podzim: Dolní Loučky - Amor Kloboučky Vyškov 9:9 (4:6).