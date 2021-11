Navíc vlastně poprvé od zahájení soutěže má trenér Vladimír Štrublík větší problémy se sestavou.

II. liga

7. kolo:

1. FC Nejzbach Vysoké Mýto

- SK Amor Kloboučky Vyškov

Pátek 19. listopadu (20.00), SH ul. Generála Závady.

Tabulka:

1. Hodonín 6 4 1 1 36:23 13

2. Vys. Mýto 6 4 1 1 32:19 13

3. Ostrava 6 3 0 3 25:30 9

4. Olomouc 5 2 1 2 24:24 7

5. Amor Vyš. 6 2 1 3 24:26 7

6. Modřice 5 0 0 5 13:32 0

„Zhruba před měsícem jsme doma s Mýtem remizovali 3:3, když v prvním poločase jsme podali jeden z našich nejlepších výkonů. Mýto ale dojelo oslabené a my měli velmi početnou lavičku. Tentokrát je situace úplně opačná. Domácí budou určitě v silnějším složení a hlavně budou chtít napravit porážku od Olomouce. My jedeme poprvé výrazně oslabení. Rozehnal má stopku za červenou kartu, Handlíř a Tichý jsou zranění a z rodinných důvodů s námi neodcestuje kapitán Nový. Bohužel z pracovních důvodů nám nepomůže ani klubová legenda Milan Ševčík. Navíc Tomáš Florian je po antibiotikách a je nejisté, jak na tom bude,“ vypočítal ztráty trenér Amoru.

Za této situace dostanou šanci hráči, kteří toho zatím moc neodehráli. Štrublík věří, že příležitost budou chtít využít a můžou tak ukázat, co v nich skutečně je.

„Domácí jsou jasným favoritem, ale my určitě nepojedeme s poraženeckou náladou a chceme jim to co nejvíce znepříjemnit. Počítám, že jejich hra bude hodně nátlaková a budeme se muset soustředit na defenzívu, abychom opět nedostávali laciné branky. Souhra nám asi bude opět dělat problém, protože skrz absence spolu někteří budou hrát v lajně poprvé. Sám jsem zvědavý, co utkání přinese. Čekám bouřlivou atmosféru a důrazné utkaní,“ dodal kouč Amoru.