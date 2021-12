„Doslova jsme vstali z mrtvých. Po první části jsme byli na ručník, ale v druhé nastříleli devět branek a otočili vývoj zápasu na svoji stranu. Hráči projevili velkou vůli po vítězství a toho se i dočkali. Diváci museli být z vývoje zápasu nadšeni. Jen je škoda, že díky vládním opatřením nemohli dorazit všichni a zápas si užít,“ rozplýval se v referátu ze zápasu prezident Amoru Antonín Petlach.

II. liga

9. kolo:

Amor Kloboučky Vyškov

– Tango Hodonín 10:7

Poločas: 1:3. Branky: 19. Rozehnal (10 m kop), 22. Ševčík, 23., 28. a 29. O. Vintr, 25. a 40. Handlíř, 29. Rozehnal, 36. L. Němec, 37. Mikeš – 11. Varmuža, 15., 35. a 38. Sopůšek, 16. Vanda, 29. a 39. Čech (10 m kop). Rozhodčí: Jurča, Vévodová. ŽK: Obruča – Ťok (2x). ČK: 34. Ťok. Diváků: 80.

Amor: Buriánek (Tesáček) – Ševčík, Horváth, Mikeš, Florián, Handlíř, Ondřej Vintr, Petr Němec, Pešta, Rozehnal, Lukáš Němec. Trenér: Vladimír Štrublík.

Tango: Parobek (Hanzlík) - Buc, Sopůšek, Čech, Janulík, Varmuža, Vanda, Ťok, Bohun.

Tabulka:

1. Vys. Mýto 9 6 1 2 46:28 19

2. Hodonín 9 6 1 2 58:45 19

3. Olomouc 8 4 1 3 59:39 13

4. Amor KV 9 4 1 4 41:38 13

5. B. Ostrava 9 4 0 5 38:48 12

6. Modřice 8 0 0 8 20:64 0

10. kolo: SKUP Olomouc - Amor, neděle 12. 12. (16.00), SH UP Olomouc.

Hodonín šel do utkání nejen z prvního místa v tabulce, ale i se šňůrou pěti vítězných utkání. Naopak domácí s kolísavou formou. Roli favorita Tango v prvním poločase naplnilo. V úvodu sice byla hra vyrovnaná, ale do kabin šli hosté s dvougólovým náskokem – 1:3.

Druhý poločas měl nečekaný a neskutečný průběh. V domácích dresech jakoby nastoupil zcela jiný tým. Devět gólů za dvacet minut a při kvalitě soupeře, to je jako sen, na této úrovni skutečně unikát. Než se Tango stačilo po přestávce rozkoukat bylo vyrovnáno. Během dvou minut se trefili Milan Ševčík a Ondřej Vintr. A ve 25. minutě Michal Handlíř poprvé přivedl Amor do vedení, které už svěřenci trenéra Vladimíra Štrublíka nepustili z rukou.

Tangu nevyšlo ani to, co jej do té doby zdobilo – hra power-play. Sáhli k ní po Handlířově gólu, ale mezi 28. a 29. minutou dvakrát inkasovali do prázdné branky.

Hosté pak dělali vše možné i nemožné, aby vývoj zápasu opět obrátili. Střídavě hráli bez brankáře a v normálním početním složení. Ale dokázali se přiblížit jen na rozdíl dvou branek. Blíže je domácí nepustili.

Podzimní část východní skupiny druhé ligy zakončí Amor na palubovkách soupeřů. V neděli odpoledne nastoupí v Olomouci proti studentům Univerzity Palackého a následující pátek večer v Ostravě-Dubině proti Baníku Ostrava.