Ani v prvním domácím utkání nového ročníku východní skupiny II. ligy futsalisté Amoru Kloboučky Vyškov nebodovali. Po prohře v Havlíčkově Brodě (2:4) nestačili doma na brněnský klub Atraps, kterému podlehli 4:6.

Ilustrační. | Foto: ČR Neslyšící

Brňané, kteří domácí zápasy hrávají ve sportovní hale v Modřicích, se minulými dvěma sezonami doslova protrápili, ale tu letošní začali ve výborné formě. Bohužel ji potvrdili i ve Vyškově, kde domácím dělali problémy zejména hbití Brazilci Da Silva a Azevedo. Už v sedmé minutě hosté vedli 2:0, když nejprve Slováček zakončil rychlý brejk a o dvě minuty později právě Da Silva.

„Kluci nic nezabalili a za chvíli jsme kapitánem Peštou snížili. Odehrával se rychlý futsal, šance se střídaly na obou stranách a brankáři se rozhodně nenudili. Pak se hostům zranil Ivan Šarkózy a to jejich hru oslabilo. Bohužel jsme místo vyrovnání inkasovali gól na 3:1. Naštěstí před poločasem jsme opět snížili na rozdíl jedné branky,“ řekl v první půli trenér Amoru Ladislav Štrublík.

II. liga - východ:

Amor Kloboučky Vyškov

– Atraps Brno 4:6

Poločas: 2:3. Branky (nahrávky): 10. Pešta (Aujeský), 14. Ševčík (Pešta), 26. Skalník, 39. Zápotočný – 5. Slováček (Da Silva), 7. Da Silva (Azevedo), 14. Slováček (Bělák), 23. Bělák (Pavliš), 34. Da Silva (Slováček), 36. Da Silva. Rozhodčí: Čuba, Krupa. ŽK: Pešta, Zápotočný (oba Am.)

Amor: Flajzar, (Tesáček) – Ševčík, Aujeský, Zápotočný, Pešta, Ždánský, Musil, Skalník. Trenér: Ladislav Štrublík.

Atraps: Otáhal (Havlín) – Pavliš, Da Silva, Azevedo, Šarközy, Ferby, Bělák, Slováček. Trenér: Zdeněk Pekárek.

Tabulka:

1. B. Ostrava 3 2 0 1 17:11 6

2. Havl. Brod 3 2 0 1 16:11 6

3. Atrap. Brno 3 2 0 1 17:14 6

4. Hodonín 2 1 1 0 10:7 4

5. Jeseník 1 1 0 0 5:4 3

6. Hlinsko 3 1 0 2 4:7 3

7. Helas Brno B 3 1 0 2 10:14 3

8. Vys. Mýto 2 0 1 1 9:16 1

9. Amor KV 2 0 0 2 6:10 0

Příští kolo: Futsal Hlinsko – Amor, pátek 3. 11. (20.15).

Druhý poločas probíhal v obdobném duchu. Hra se ještě zrychlila a hrálo se nahoru a dolů. Bohužel Amoru se ani jednou nepodařilo vyrovnat a hosté vždy odskočili do dvoubrankového vedení. To pak prakticky udržovali až do konce. Domácí zase jen snižovali na 3:4. V době jejich kvapíku za vyrovnáním, kdy velké šance neproměnili Milan Ševčík a Filip Ždánský, zvýšil po rychlém kontru hostů Azevedo. Tentýž hráč se ve 36. minutě opět z ničeho nic zjevil osamocený před Davidem Flajzarem a pojistil náskok hostů. Domácím se už jen podařilo snížit Ladislavem Zápotočným, kterýse ve 38. minutě trefil pod břevno.

„Kluci bojovali až do konce, ale utkání se nám již zvrátit nepodařilo. Za mě se museli diváci moc bavit, rychlá hra se spoustu šancí na obou stranách, skvělé zákroky brankařů, ostré souboje. I když to k bodům nevedlo musím své hráče moc pochválit za bojovnost a celkový přístup k utkání. Jezdí se tzv. po zadku, a tak by to mělo být. Věřím, že když budeme takto pokračovat, tak začneme brzy body sbírat,“ nedělal z prohry trenér tragédii.

V závěru přikročili domácí k power-play. Kombinovali dobře, dvakrát mohl skórovat brankář Flajzar, který byl dvakrát sám před svým protějškem Otáhalem, ale překonal ho nedokázal.

V úvodu soutěže Amor v podstatě hledá optimální složení a testuje hráče, kteří s futsalem zatím nemají zkušenosti. Proti Brňanům si svoji futsalovou premiéru odbyli Jan Skalník a Tomáš Musil.

„Dva hráči nastoupili do takového futsalového zápasu poprvé a jeden z nich Honza Skalník vstřelil dokonce svou premiérou branku. To je slibné. Jinak se nám ale před zápasem rozsypala sestava kvůli zraněním z fotbalu, takže místo plánovaných deseti hráčů do pole jsme mohli využít pouze sedm. Soupeř přijel ale také v sestavě sedmi hráči, takže v tomto to bylo spravedlivé. Děkujeme fanouškům za skvělou podporu a snad jich bude chodit víc a víc. Atrapsu gratulujeme k výhře,“ dodal Štrublík.