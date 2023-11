Úvodní utkání nového ročníku II. ligy sehráli futsalisté Amoru Kloboučky Vyškov v Havlíčkově Brodě. V okleštěné sestavě sice bojovali a sehráli minimálně vyrovnanou partii, ale z vítězství 4:2 se nakonec radovali domácí.

Ilustrační. | Foto: ČR Neslyšící

„Přijeli jsme se třemi juniory a mimo kapitána Jirky Pešty, naší legendy Milana Ševčíka a brankáře Davida Flajzara to byla pro všechny v podstatě premiéra ve druhé lize,“ upozornil trenér Amoru Ladislav Štrublík.

Naproti tomu domácí nastoupili mimo střelce Antonína Plichty v kompletním složení.

II. liga – východ:

FK Havlíčkův Brod – SK Amor Kloboučky Vyškov 4:2

Poločas: 3:1. Branky: Henek 2, Pabousek, Votoupal – Zápotočný, Ševčík. Rozhodčí: Kabeláč, Kliner. ŽK: Henek – Flajzar, Pešta, Aujeský. Diváků: 160.

Amor: Flajzar (Tesáček) – Pešta, Ševčík, Husár, Bárta, Aujeský, Zezula, Zápotočný. Trenér: Ladislav Štrublík.

Tabulka:

1. Havl. Brod 2 2 0 0 12:6 6

2. Hodonín 2 1 1 0 10:7 4

3. ATRAPS Brno 2 1 0 1 11:10 3

4. B. Ostrava 2 1 0 1 6:7 3

5. Helas Brno B 2 1 0 1 10:12 3

6. Vys. Mýto 1 0 1 0 5:5 1

7. Amor KV 1 0 0 1 2:4 0

8. Hlinsko 2 0 0 2 2:7 0

Jeseník ještě nehrál

Příští zápas: Amor – ATRAPS Brno, sobota 28. 10. (20.00), SH Purkyňova.

„Proto jsem čekal, že na nás vletí hned od úvodních minut, ale nic takového se nestalo a prvních osm minut bylo z naší strany solidních. Domácí jsme k ničemu moc nepouštěli a sami jsme zahodili jednu dobrou šanci Adamem Bártou. V šesté minutě jsme se již radovali, když své premiérové střídání ve druhé lize proměnil v gól pivot Laďa Zápotočný. Bohužel, od té osmé minuty jsme začali hrát něco jiného, zbytečně dlouho drželi míč a vymýšleli nesmysly. Domácím jsme pomohli se probudit a oni trestali naše hrubky,“ popsal kouč první poločas.

V něm tak domácí zaslouženě stav otočili na 3:1. Amor až na dvě šance moc protihru neměl. Štrublík přiznal, že o poločase k hráčům důrazně promluvil a hlavně stáhl pole na šest hráčů. Domluva i taktický tah se projevily pozitivně.

„Kluci jezdili po zadku a byla radost sledovat, jak pracují pro tým. Snížili jsme na 3:2, když se nádherným únikem po lajně prosadil náš šestnáctiletý mladíček a nejlepší hráč zápasu Adam Bárta a Milan Ševčík se štěstím dorazil míč do branky. Dál to pak bylo bojovné a důrazné utkání. Myslím, že jsme ve druhém poločase byli i lepším týmem. Bohužel dostali jsme smolný čtvrtý gól. Hráči to nevzdali a snažili se až do poslední minuty zápas zvrátit, ale to se nepodařilo. Za to, jak se prezentovali ve druhé půlce smekám před klukama klobouk,“ přes porážku chválil náročný trenér.

Zápas prvního kola se Jeseníkem má Amor odložený, ve třetím se v sobotu večer utká doma s brněnským klubem ATRAPS.