Tým slavného fotbalového jména přijel do Vyškova v oslabené sestavě. Chyběly mu především tři hráči, kteří hrávají moravskoslezskou fotbalovou ligu. Přesto domácí Amor Ostravané dlouho zlobili.

Přitom začátek nějakým komplikacím pro Amor nenasvědčoval. Už v první minutě z první akce poslal do sítě hostů balón Pavel Tichý a na ostravské vyrovnání reagoval druhou brankou Michal Handlíř. Bohužel to bylo na dlouhé minuty z domácí strany vše a hosté do poločasu otočili stav.

II. liga

6. kolo:

Amor Kloboučky Vyškov

– Baník Ostrava 7:4

Poločas: 2:3. Branky: 1. Tichý (Handlíř), 7. Handlíř (Obruča), 23. Dluhoš (vla.), 25. Nový (Obruča), 29. Obruča (Handlíř), 33. Handlíř, 40. Handlíř (Nový) – 4. Kozelský, 12. Derik (Maleňák), 19. Polášek, 36. Kozelský (Repa). Rozhodčí: Klečacký, Čuba. ŽK: Tichý (Am.). Diváků: 250.

Amor: Vrba (Buriánek) - Nový, Obruča, Mikeš, Tichý,Čadílek, Handlíř, P. Němec, Pešta Rozehnal, L. Němec. Trenér: Vladimír Štrublík.

Baník: Bortlík (Šmíra) – Maleňák, Derik, Potůček V., Kozelský, Polášek D.,Válek, Repo.

Tabulka:

1. V. Mýto 6 4 1 1 32:19 13

2. Hodonín 5 3 1 1 31:20 10

3. Ostrava 6 3 0 3 25:30 9

4. Olomouc 5 2 1 2 24:24 7

5. Amor 5 2 1 2 21:21 7

6. Modřice 5 0 0 5 13:32 0

Příští program: Amor - Tango Hodonín, středa 17. 11. (19.00), SH ZŠ Vyškov-Purkyňova. Vysoké Mýto – Amor, pátek 19. 11. (20.00).

„Nastoupili jsme s taktikou, že jedna lajna bude bránit až za půlící čárou a druhá bude vysoko napadat. Úvod vypadal nadějně a já čekal, že nás rychlá branka uklidní a předvedeme skvělý výkon. Bohužel nás to zase spíš ukolébalo a celý první poločas byl z naší strany pomalý. I bez opor jsou hráči Baníku zkušení a díky snaze o kombinační hru a naučené rotace se jim dařilo držet s námi krok. I rohy mají dobře secvičené, ale bránili jsme je lepé než v Ostravě. Ale přesto Baník získal vedení jen díky našim hrubým chybám,“ komentoval první dvacetiminutovku trenér Vladimír Štrublík.

I vstup do druhého poločasu Amoru vyšel a skóre srovnal polovlastní brankou Adama Dluhoše po autu Tichého. Ale hlavně zabraly korektury v sestavě, kterou Štrublík zúžil na šest hráčů. Amor zrychlil a zjednodušil hru a začal Ostravany přehrávat a v rozmezí osmi minut třemi brankami rozhodl. Baník pak přešel do power-play a podařilo mu snížit na 6:4, což byl stejný výsledek, kterým vyhrál doma. Tři vteřiny koncem gólem do prázdné branky pečetil Handlír na 7:4 a dokončil tak svůj hattrick.

„O poločase jsem musel zvýšit hlas a na šest lidí jsem sestavu stáhl, aby se více do hry dostali ti, kterým se dařilo. Hra se sice zlepšila a konečně jsme doma získali tři body, celkově jsme ale před solidně zaplněnou halou neodvedli moc dobrý výkon. Chybí nám lehkost z tréninku. Na nich hrajeme futsal a v zápase je to jak fotbal. Uvidíme, co přinesou další utkání. Věřím, že nás výhra nakopne a ve středu v dohrávce s Tangem ukážeme, co skutečně umíme. Fanouškům za podporu děkujeme,“ shrnul kouč Amoru zápas s pozvánkou na Tango.

Vedení klubu opět celé vybrané vstupné poslalo na konto své „patronky“ Adélky, která trpí od počátku svého života zdravotním hendikepem. Díky fanouškům se částka vyšplhala na 11 500 korun!