Zápas měl úplně jiný průběh, než poslední vzájemný souboj na stejné palubovce. V desátém kole v prosinci tam Amor vedl 3:0 a domácí ve druhém poločase otáčeli výsledek. Tentokrát šli rychle do vedení studenti, ve druhé půli pak navyšovali vedení a skóre dotahovali hosté. Bohužel na lepší výsledek, než jen korekci porážky jim už nevyšel čas.

„V souboji s vedoucím týmem soutěže jsme předvedli solidní výkon a myslím si, že nevyhrál lepší tým. Olomoučtí s tím třeba nebudou souhlasit, ale můj názor je, že jsme herně byli o něco lepší. Ale zápas rozhodla větší kvalita v koncovce a lepší řešení přečíslení. V tom mají velkou sílu,“ viděl hlavní příčiny porážky trenér Amoru Vladimír Štrublík.

II. liga

SKUP Olomouc

– Amor Kloboučky Vyškov 6:4

Poločas: 2:0. Branky: 1. a 35. R. Janečka, 12. Minx, 24. a 32. (pen.) Šipka, 32. M. Janečka – 22. Obruča, 39. (pen.), 39. a 40. Rozehnal. ŽK: Obruča, Mikeš, Rozehnal (vš. Am.). Rozhodčí: Čep, Kabeláč.

Olomouc: R. Janečka – M. Janečka, Zapletal, Tilkeridis, Brázdil, Minx, Šipka, Lapčík.

Amor: Vrba (Buriánek) – Rozehnal, Nový, Obruča, Horváth, Mikeš, Florián, Tichý, Handlíř, Chubirka, Pešta. Trenér: Vladimír Štrublík.

Tabulka:

1. UP Olomouc 15 10 2 3 108:66 32

2. Vysoké Mýto 15 9 1 5 80:51 28

3. B. Ostrava 15 8 1 6 74:69 25

4. T. Hodonín 15 7 3 5 83:73 24

5. Amor KV 15 6 3 6 61:61 21

6. Modřice 15 0 0 15 40:126 0

16. kolo: Amor - Baník Ostrava, sobota 12. 2. (19.00), SH ZŠ Vyškov, Purkyňova.

Úvod zápasu ovlivnila první branka už v devatenácté vteřině. Gólman Radek Janečka napřáhl z velké vzdálenosti a vymetl šibenici. Hosty to zaskočilo a domácí měli chvíli převahu. Po pár minutách se hráči Amoru začali uklidňovat a zpřesnili hru. Ve vyrovnaném průběhu ovšem domácí zvýšili po rychlém brejku na 2:0. Šance byly na obou stranách, ale do poločasu Amor ty své zahazoval.

První pětiminutovka druhé půle patřila jasně hostům. Nastoupili s viditelně větším nasazením a po pěkné akci Lukáše Obruči snížili na 2:1. Domácí navíc nasbírali během pár minut pět faulů.

„Bohužel, my místo abychom této velké výhody využili, tak jsme zbrklou rozehrávkou darovali domácím brejk tři na dva a Olomouc nás potrestala na 3:1. Na naší iniciativě to nic nezměnilo a až do gólu na 4:1, kdy jsme zase trestuhodně ztratili míč na posledním hráči, jsme byli lepším týmem. Domácí se jen bránili a myslím, že jim docházely síly,“ upozornil Štrublík.

Ten pak zkusil power-play a i když ji hráči hráli trochu stereotypně, vytvořili si v ní několik šancí. Bohužel opět bez gólového efektu. Naopak po střele z větší vzdálenosti, kterou lehce chytil, se brankář Janečka kopem přes celé hřiště do prázdné branky podruhé zapsal mezi střelce a zvýšil na 5:1. Pojistku na domácí vítězství pak dal Jan Šipka proměněním desetimetrového kopu na 6:1.

„Nakonec to vypadalo na náš debakl. Jenže posledních devadesát vteřin se děly neskutečné věci. Mates Rozehnal dal tři góly v rozmezí snad jedné minuty a snížil na 6:4. Domácí byli úplně rozhození. Nakonec jsme ještě měli jeden brejk a nedali jasnou tutovku. Utkání hodnotím i přes prohru pozitivně. Ukázalo nám, že se herně zvedáme a pokud na tento výkon navážeme, můžeme být opět úspěšní. Situace v týmu je mnohem lepší a hrajeme více uvolněně. Je tam samozřejmě hodně chyb a dost věcí na vylepšení, ale už se máme od čeho odrazit. Sezonu dohrajeme a poté si musíme říct, co dál. Olomouci gratuluju a přeju jim hodně štěstí v první lize,“ dodal trenér Amoru.