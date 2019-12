Hosté jsou v poslední době ve výborné formě. Poslední tři utkání vyhráli a poskočili na čtvrtou příčku s jednobodovou ztrátou na druhý Amor a třetí Žabinské Vlky Brno. Svoji sílu dokázali i v poháru, kde až v semifinále vypadli s mistrem republiky Spartou Praha po po boji 4:9. „Soupeři se ustálila sestava a myslím, že teď neřeší problémy, jaké máme my. Jejich kádr je vyrovnaný, ale přece jen musím vyzvednout jednoho hráče, a to Zdeňka Konečníka. Známý fotbalový střelec, který působil i v prvoligovém Zlíně bude určitě jejich největší hrozbou,“ zdůraznil trenér Amoru Ladislav Štrublík.

Domácí sestava se opět bude lišit od té, se kterou nováček zahájil soutěž „Dominik Šmerda a Matěj Rozehnal budou určitě chybět až do Vánoc pro zranění. Náš nejproduktivnější hráč a lídr týmu Michal Handlíř odjel na měsíc do zahraničí. A máme ještě další omluvenky. Naopak poprvé se v našem dresu objeví Tomáš Selinger. Máme teď těžké období a musíme se s tím nějak do Vánoc vypořádat. Určitě se předem nevzdáme a budeme chtít tři body a hlavně předvést dobry výkon, aby naši fanoušci odcházeli spokojeni,“ dodal trenér Amoru.

II. liga – 10. kolo:

Amor Kloboučky Vyškov - VŠSK Zlín, sobota 30. listopadu, 19.00 hodin, SH Purkyňova.