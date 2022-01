II. liga

12. kolo:

Amor Kloboučky Vyškov – Nejzbach Vysoké Mýto 2:1

Poločas: 0:1. Branky: 22. Rozehnal (Mikeš), 33. Rozehnal (Vrba) – 9. Novák (Rajnoch). Rozhodčí: Kabeláč, Slanina. Diváků: 80.

Amor: Vrba (Buriánek) – Nový, Horváth, Obruča, Mikeš, Tichý, Handlíř, Petr Němec, Pešta, Rozehnal, Procházka. Trenér: Vladimír Štrublík.

Vysoké Mýto: Gerčák (Špinar) - Rajnoch, Novotný, Vojtíšek, Lipavský, Novák, Štanglica, Velinský, Ráliš, Brychta, Man. Trenér: Martin Brychta.

Tabulka:

1.Olomouc 12 7 2 3 81:55 23

2.Hodonín 12 7 2 3 75:57 23

3.Vys.Mýto 12 7 1 4 57:37 22

4.Ostrava 12 6 1 5 59:55 19

5.Amor KV 12 5 2 5 49:48 17

6.Modřice 12 0 0 12 30:99 0

Příští kolo: Amor – Modřice, neděle 23. 1. (19.00), SH ZŠ Vyškov, Purkyňova.

„Naše výkony měly již před Vánocemi vzestupnou tendenci a po svátcích se to začíná ještě zlepšovat. Ne, že bychom hráli až tak skvěle technicky a kombinačně, i futsalově to není žádný zázrak, ale to, co nám chybělo v prvních kolech, se postupně dostavuje. Obětavost, týmovost a chuť do hry. Výrazně se zlepšilo plnění taktických úkolů, a to vše dohromady přineslo velký posun. Práce v obraně je od Baníku mnohem lepší, a také se to projevilo na poměrně nízkém počtu obdržených branek. Dostali jsme jen čtyři,“ vybral hlavní příčiny velkého úspěchu kouč Amoru.

Úvod utkání lépe vyšel hostům. Ti zatlačili domácí na jejich polovinu a snažili, co nejrychleji vsítit branku. Domácí pozorně bránili a co prošlo pochytal spolehlivý Marek Vrba. První velkou šanci ovšem měl již ve třetí minutě domácí Miroslav Mikeš. Běžel sám na brankáře Libora Gerčáka, ale netrefil branku. V páté minutě se Gerčák vysunul na polovinu domácích, nastřelil míč do brankoviště, kde po teči skončil na tyči. Mýto pak získalo kýžené vedení v deváté minutě tvrdou ránou Davida Nováka a ještě ve 13. minutě trefil Martin Ráliš břevno.

„Mýto přijelo s jinou taktikou než v prvním vzájemném utkání a od začátku na nás vyrukovalo s vysokým napadáním od obou čtverek. Dělalo nám to velké problémy. Mělo převahu a větší počet střel, ale i my jsme si šance vytvořili a většinou to byly tutovky. Hosté šli do vedení zaslouženě. Naštěstí nás opět podržel skvělý Vrba a do přestávky se šlo za stavu 0:1, což byl naprosto otevřený výsledek,“ komentoval Štrublík první polovinu zápasu.

Ta druhá pak byla o něčem jiném. Už ke konci první půle přišlo určité zlepšení a po přestávce na ně domácí dokázali navázat. Vystupňovaným tempem a přesným plněním taktiky pak otočili výsledek.

„Ještě lepe jsme bránili velmi častou power-play s Gerčákem venku z brány a lehce jsme změnili taktiku. Druhá lajna neměla pouze bránit od půlky hřiště, ale měla za úkol napadat soupeřovu rozehrávku i postavení v takovém středním bloku. Hodně nám pomohl vyrovnávací gól. Nakonec utkání rozhodl Mates Rozehnal svou druhou brankou v zápase, na kterou mu přihrál Vrba,“ cenil si Štrublík.

Rozhodující momenty přišly v polovině druhého poločasu. Ve 30. minutě nákop Gerčáka do domácího brankoviště usměrnil hlavou za záda Vrby Šimon Štanglica, ale domácí brankář se neskutečně zorientoval a míč z brankové čáry vyrazil. O minutu později trefil Rozehnal tyčku. Ve 33. rozehrál Vrba na Rozehnala, který se dostal za obránce a poslal míč nekompromisně pod břevno. Hosté sice zvýšili aktivitu a doslova stříleli z každé pozice, ale z tlaku nic nevytěžili a všechny body tak zůstaly ve Vyškově.

„Čekal jsem od utkání málo gólů, a to se potvrdilo. Nevím, jak to bude hodnotit trenér Mýta, ale když prohráli, tak asi negativně. Podle mě se ale hrálo kvalitní utkání, které se muselo divákům líbit. Přesto je před námi stále spousta práce a přes cenné vítězství nemůžeme nevidět nedostatky. Především v zahrávání standardních situací, které nedokážeme správně využít, a v kombinaci především na vlastní polovině pod tlakem soupeře,“ netajil trenér, který kvitoval, že si diváci našli cestu do haly i v netradičním termínu.

„Tentokrát jich sice nebylo tolik, ale snad to bylo jen díky začátku v neděli večer. Ten se, bohužel, bude ještě příští týden opakovat. I tak ale musím fanouškům za podporu poděkovat,“ zdůraznil Štrublík.

Nedělní vítěznou náladu domácího tábora navíc umocnila tradiční charitativní akce ve prospěch nemocné Adélky. V době zápasu skončila aukce dresu Tomáše Holeše z fotbalové Slavie Praha. Jeho dres byl vydražen za 7 800 korun a z prodeje vstupenek přibyly další tři tisíce!