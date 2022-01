„Do druhé půlky soutěže jsme nastoupili s cílem zkvalitnit naše výkony, a to nejen v plnění úkolů a taktiky, ale především v přístupu. Kluci už od rozcvičky vypadali odhodlaní a na hřišti to bylo vidět. Určitě je musím pochválit za bojovnost a týmovost. Pokud ještě zlepšíme koncovku, která nás i v Ostravě hodně zlobila, tak to může být odraz k lepším zítřkům,“ konstatoval po zápase trenér Amoru Vladimír Štrublík.

II. liga

10. kolo:

Baník Ostrava - Amor Kloboučky Vyškov 3:3

Poločas: 2:3. Branky: 9. Maleňák, 16. Polášek, 22. Blahuta – 4. a 20. Ševčík, 19. Obruča. Rozhodčí: Havlík, Smetana. ŽK: Maleňák, Dziuba – Pešta, Horváth.

Baník: Bortlík (Bůžek) – Maleňák, Potůček, Polášek, Repa, Blahuta, Krakovčík, Dluhoš, Dziuba, Kozelský, Válek. Trenér: Karel Murin.

Amor: Buriánek (Vrba) – Rozehnal, Nový, Ševčík, Obruča, Horváth, Mikeš, Tichý, Handlíř, Petr Němec, Pešta. Trenér: Vladimír Štrublík.

Tabulka:

1.V. Mýto 10 7 1 2 52:29 22

2.Hodonín 11 7 1 3 72:54 22

3.Olomouc 10 6 1 3 72:48 19

4.Ostrava 11 5 1 5 48:54 16

5.Amor KV 11 4 2 5 47:47 14

6. Modřice 11 0 0 11 29:88 0

Ten tentokrát zvolil pro každou čtyřku jiný systém obrany a s dodržováním taktiky byl, jak naznačil, celkem spokojený.

„Jen mně chybělo u lajny, která měla agresivně napadat, více zisků u brankoviště soupeře. Možná i v útoku mohl být pohyb také lepší. Šance byly na obou stranách. Baník měl více zakončení, ale myslím, že v první půlce jsme měli více tutových šancí my,“ upozornil kouč Amoru.

Podobný průběh měl i druhý poločas. Na palubovce sportovní haly v Ostravě-Dubině se hrála v podstatě vyrovnaná partie. Podle Štrublíka nakonec skončila asi spravedlivou remízou, ovšem s výtkou, že průběh chybami na obě strany negativně ovlivňovali rozhodčí.

„Do druhé půlky jsem nabádal kluky, aby se nenechali rozhodit výroky sudích a stále si zodpovědně plnili hlavně tu defenzivní složku. Druhý úkol kluci splnili poměrně slušně a Baník jsme do velkých šancí moc nepouštěli. Bohužel první věc hráči absolutně nezvládli. Rozhodčí sice podali hrozný výkon, ale my se jim věnovali víc, než by bylo zdrávo. Třeba třetí gól Baníku padl po nepotrestaném jasném faulu, kdy jsme trestuhodně přestali hrát. To se nám stávat nesmí,“ mračil se Štrublík.

Po hosty vyhraném poločase se konečná podoba výsledku zrodila už na začátku druhé půle, když defenzíva Amoru nechala před brankou zcela osamoceného Blahutu. Baník pak projevoval velkou snahu otočit skóre, ale nějaké velké šance neměl. Výjimku tvořila akce Maleňáka, který se probil až před Buriánka a ten předvedl perfektní reflex. Na druhé straně se ve 36. minutě do dobré šance dostal Handlíř, ale Bortlík byl na místě. O dvě minuty později měl Mikeš před sebou prázdnou branku, ale střelu poslal vysoko nad. Šestnáct vteřin před koncem se do brankoviště domácích probil Rozehnal a byl faulován. Penalta by zřejmě převážila misku vah na stranu Amoru, ale kopal se jen přímý volný kop z hranice šestky. Z něj Rozehnal početnou zeď domácích neprostřelil.

„Utkání skončilo spravedlivou remízou, která ovšem nic neřeší ani pro jeden tým. Kdybychom měli o šest bodů víc, hodnotil bych bod asi jinak, ale takto nám opravdu moc nepomohl,“ shrnul hodnocení šéf střídačky Amoru.

Posledním utkáním 11. kola bude večerní duel Olomouc – Vysoké Mýto. Aktuálně vedoucí celek II. ligy z Vysokého Mýta bude dalším soupeřem Amoru. V neděli 16. ledna jej přivítá na palubovce sportovní haly v Purkyňově ulici. Hrát se bude od 19.00 hodin.