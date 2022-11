„Od druhého poločasu utkání s Helasem jdou naše výkony nahoru a já věřil, že to potvrdíme i na Baníku. Bohužel realita byla jiná. Celý první poločas jsme se nemohli dostat do tempa. Chyběl důraz a pohyb a jak v útočné, tak i v obranné fázi nebyl vůbec optimální,“ přiznal vyškovský lodivod.

Hostům jako by trvalo celý poločas, než si povrch zvykli. Pohrávali po něm 2:3. A protože žádný koncert nepředváděli ani domácí, byla hra neurovnaná, spíše kopaná se spoustou chyb.

II. liga – východ:

FC Baník Ostrava –

Amor Kloboučky Vyškov 6:9

Poločas: 3:2. Branky (nahrávky): 3. Murín, 10. Repa (Maleňák), 20. Repa (Maleňák), 26. Repa (Novák), 36. Repa (Regec), 37. Repa (Polášek) – 9. Ševčík (Obruča), 11. Tichý (Ševčík), 23. Mikeš (Tichý), 24. Němec (Obruča), 26. Tichý (pen.), 31. Němec, 34. Ševčík, 37. Mikeš, 39. Ševčík (Nový). Rozhodčí: Čuba – Havlík. ŽK: Němec, Obruča, Mikeš (vš. Am.). ČK: 26. Maleňák (Ban.).

Amor: Tesáček (Flajzar) – Nový, Ševčík, Obruča, Axamit, Mikeš, Procházka, Tichý, Zimermann, Němec. Trenér: Ladislav Štrublík.

„Domácí spoléhali na individuální akce jeden na jednoho a měli v na to šikovné mladé hráče, a taky na secvičené rohové kopy, které jsme hlavně v úvodu nebránili dobře. Mně se u nich nejvíce se líbili Jaromír Frebort a Luboš Regec a ze stálic samozřejmě David Polášek. I přes bídný výkon jsme měli odcházet do šaten za remízového stavu, ale místo toho si necháme dát gól v čase 19:59… V kabině jsem musel zvýšit hlas a chtěl jsem hlavně kluky probudit, aby si začali věřit. Stáhl jsem sestavu na šest hráčů a tah se vyplatil. Druhý poločas nastoupilo za nás jiné mužstvo, odhodlané zvrátit utkání,“ už Štrublík chválil.

Hostům vyšel vstup do druhé části na jedničku. Z úvodního tlaku se trefili dvakrát. Ve 23. minutě Miroslav Mikeš vyrovnal a o minutu později už Petr Němec poslal Amor do vedení. Ve 26. minutě sice potrestal nedůraz při rozehrávce hostů Martin Repa a srovnal, ale vzápětí zachytil střelu do branky rukou Marek Maleňák, uviděl červenou a následnou penaltu proměnil Pavel Tichý. Amor už definitivně šel do vedení. Rozhodující moment zápasu přišel ve 31. minutě. Němec vybojoval míč, pláchl všem a ranou prostřelil brankáře Adama Škorňu. Na dvoubrankový náskok zareagovali domácí hrou v power-play. Ovšem po třiceti vteřinách hry bez brankáře inkasovali, když se do prázdné klese trefil Milan Ševčík. Pak už se výsledek jen „dotesával“ do konečné podoby.

„Ve druhém poločase se zlepšilo asi všechno. Ne, že by byl výkon ideální, to rozhodně ne, ale s prvním poločasem neporovnatelné! Takže klukům musím poděkovat za to, že se dokázali rychle probrat a otočit utkání, ve kterém v první části nehráli vůbec dobře. Vypadá to, že tým má vnitřní sílu a drží pohromadě. Chceme to potvrdit příští neděli v domácím zápase s Havlíčkovým Brodem,“ dodal k hodnocení kouč Amoru.