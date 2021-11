Studenti Palackého univerzity si do Vyškova přivezou kredit posledního vítěze druhé ligy, když vyhráli ročník 2019 – 2020, ale postup odmítli. Loni se soutěž nehrála.

II. liga

5. kolo:

Amor Vyškov - SKUP Olomouc

Neděle 7. listopadu, 17.00 hodin, SH Purkyňova.

Tabulka:

1. V. Mýto 4 3 1 0 19:9 10

2. B. Ostrava 4 3 0 1 18:14 9

3. Amor KV 3 1 1 1 13:13 4

4. Hodonín 3 1 1 1 14:15 4

5. Olomouc 3 0 1 2 13:18 1

6. Modřice 3 0 0 3 8:16 0

„Je to tým složený ze zkušených druholigových futsalistů a někteří mají i prvoligové zkušenosti z Bazooky Uherské Hradistě. A aby toho nebylo málo, tak většina hráčů prošla ligovými mládežemi. Pokud bych měl vyzvednout nějaká jména, tak jednoznačně musím hrajícího trenéra Martina Janečku, který si zahrál za reprezentace do sedmnácti a osmnácti let ve fotbale a se svou postavou a důrazem, ale i solidní individuální technikou je postrachem každé obrany. Druhou hvězdou týmu je Honza Šipka, který okusil nejvyšší soutěž v Bazooce a nebýt zranění mohla být jeho fotbalová kariéra úplně jiná,“ upozornil trenér Amoru Vladimír Štrublík.

Oporou je i odchovanec Amoru Tomáš Fialka, který do Olomouce přestoupil a má na kontě starty v nejvyšší juniorské soutěži. Z fotbalových jmen je třeba připomenout i Jana Minkse, který prošel Zbrojovkou Brno či Martina Zapletala, který byl v ligovém Slovácku. Podle pozorování vyškovského kouče Olomouc sice hraje stále více fotbalovým než futsalovým stylem, ale důležité futsalové prvky je projev přece jen obsahuje.

„Musíme si dát pozor především na důraz jejich hráčů a rychlá přečíslení, a také na výpomoc gólmana Radka Janečky, Martinova bratra, který často vyjíždí z vlastní poloviny a dokáže dobře rozehrát. Olomouc se jistě bude chtít odpoutat od spodku tabulky, kam rozhodně nepatří. My se pokusíme využít naše nejsilnější zbraně a uvidíme jestli to bude stačit,“ ujistil Štrublík, který musí řešit nějaké zdravotní problémy v týmu a určitě absenci zraněného Tomáš Horvátha.

V posledním dohraném ročníku Amor v Olomouci prohrál 4:5 a doma zvítězil 8:6. Start do letošní sezony Olomouci nevyšel. V úvodním zápase prohrála s Vysokým Mýtem 2:6, pak remizovala v Hodoníně 6:6 a v posledním zápase prohrála s Baníkem Ostrava 5:6.

„O její síle ovšem jasně hovoří úspěch v poháru, kde postoupila do čtvrtfinále a až v něm ji zastavil několikanásobný mistr republiky FK Chrudim. Takže určitě budeme potřebovat i podporu fanoušků, kteří nám třeba naposledy ve venkovním utkání Modřicích vytvořili vynikající atmosféru. A svojí účastí samozřejmě každý zase přispěje na léčbu malé Adélky, kterou podporujeme v jejím nelehkém osudu celou sezonu. Veškeré vstupné opět půjde na toto konto,“ dodal prezident Amoru Antonín Petlach.