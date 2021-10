Jeho aktuální ambice ale nejsou tak vysoké. Po sestupu z první ligy Tango vyhlásilo, že chce v klidu odehrát druhou ligu a že nemá postupové plány.

II. liga

4. kolo:

Amor Kloboučky Vyškov – Tango Hodonín

Neděle 31. října, 19.00 hodin, SH ZŠ Purkyňova.

Tabulka:

3. Amor Vyškov 3 1 1 1 13:13 4

4. Hodonín 3 1 1 1 14:15 4

Poslední zápasy:

Atraps Modřice - Amor 4:6 (0:2)

Vysoké Mýto - Tango 5:3 (3:1)

„Nic to ale nemění na skutečnosti, že se jedná o velmi zkušený a kvalitní tým, který spoléhá na individuální schopnosti Sopůška, Ťoka či Parobka. Sopůšek a Ťok jsou bývalí hráči fotbalového Slovácka, přičemž Ťok si dokonce za Slovácko zahrál první ligu. Tyto borce doplňují mladší hráči jako Bohun, Hynek, Čech a další. Všichni jsou na tom velmi dobře pohybově. Tango se snaží hrát ofenzivní futsal, což by nám mělo vyhovovat, protože tutéž filozofii vyznáváme i my,“ zdůraznil trenér Amoru Vladimír Štrublík.

Pokud ten dosud nemusel v sestavě nějak improvizovat, tak před tímto důležitým zápasem mu takové starosti nastávají. Nějaké šrámy už jeho svěřenci v zápasech, a to i fotbalových, nasbírali. Stoprocentně bude chybět Tomáš Horváth, který si v utkání krajského přeboru za Tatran Rousínov zlomil v Bohunicích prst na noze.

„To naruší složení naší zkušenější lajny. Už tak jsem tam chtěl jednu změnu udělat, teď jich vynuceně bude víc. Samozřejmě se uvidí po sobotních a nedělních fotbalech, ale snad u žádné zranění nepřijde,“ přeje si kouč Amoru.

Pokud hovořil o ofenzivním pojetí hry svého týmu, pak neopomněl upozornit, že zatím nebyl moc spokojený s defenzívou.

„Třináct obdržených branek za tři zápasy, to není dobrá vizitka. Základ se u nás nemění. Chceme předvádět kombinační futsal v pohybu a hrát aktivně dopředu. Chyb vzadu se ale musíme vyvarovat, a taky zvýšit kvalitu řešení brejkových situací. Určitě to pro nás nebude jednoduchý zápas. Tango nás počátkem září porazilo v poháru 4:1, a tak mu máme, co vracet,“ upozornil Štrublík.

Vedení klubu věří, že fanoušci si do sportovní haly základní školy v Purkyňově ulici najdou cestu i v neděli večer. Zápas bude mít výkop v 19.00 hodin a celé vybrané vstupné Amor opět odešle na podporu léčby malé nemocné Adélky.