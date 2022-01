II. liga

11. kolo:

Baník Ostrava

- Amor Kloboučky Vyškov

Pátek 7. ledna, 20.00 hodin, Sportovní centrum Ostrava-Dubina.

Tabulka po polovině:

1.V. Mýto 10 7 1 2 52:29 22

2.Olomouc 10 6 1 3 72:48 19

3.Hodonín 10 6 1 3 61:52 19

4.B.Ostrava 10 5 0 5 45:51 15

5.Amor KV 10 4 1 5 44:44 13

6.Modřice 10 0 0 10 27:77 0

Předchozí výsledky:

1. kolo: Baník - Amor 6:4 (3:1)

6. kolo: Amor - Baník 7:4 (2:3)

„Musíme hrát důrazně a disciplinovaně dozadu. Věřím, že při splnění taktických pokynů se do šancí dostaneme. Otázkou je, jak efektivní budeme při zakončení. Rozhodně nejedeme jen bránit, to nám není vlastní. Chceme hrát aktivně a s chutí, podobně, jak prvních deset minut minule v Olomouci. Tam se to přibližovalo i přístupem tomu, co od hráčů očekávám. Chceme ukázat, že jsme futsal nezapomněli,“ zdůraznil trenér Amoru Vladimír Štrublík.

Baník ve svém posledním loňském utkání jasně porazil Tango Hodonín a tím Amor přeskočil v tabulce. Štrublík má soupeře dobře zmapovaného a ví, co jeho svěřence v Ostravě bude čekat.

„Baník je technické futsalové mužstvo, které vyznává kombinační styl a jeho silnou zbraní jsou rohové kopy. Doma je určitě těžším soupeřem, než na venkovních palubovkách. Domácí budou podle mě ve velmi silné sestavě. Jejich tahouny by měli být Dziuba a Blahuta, kteří hrají za futsalovou reprezentaci do jednadvaceti let a velký fotbal ve třetí lize. Ale nesmíme zapomenout ani na další skvělé hráče, jako Polášek, Krakovčík či Repa,“ upozornil kouč Amoru.

Plánem klubu pro druhou polovinu soutěže je co možná nejvíce vylepšit současné umístění. I proto během třítýdenní přestávky došlo v kádru k určitým úpravám. Aktuálně hrát nemůže zraněný Lukáš Němec. Michala Handlíře trápí lehčí zranění, ale ten do Ostravy odjede.

„Jedeme se porvat o tři body,“ ujistil Štrublík, že motivaci hráči ani po nepovedeném podzimu neztratili.