„Po sérii porážek jsme chtěli podat výkon, který by znamenal výhru a zlepšení nálady v týmu. Bohužel, ono to nefunguje tak, že si člověk řekne, teď začnu makat, a vše špatné je pryč. Náš výkon nebyl dobrý, hlavně v první půlce. Až ve druhé došlo ke zlepšeni a byly tam záblesky bojovnosti a týmovosti,“ stručně shrnul zápas trenér Amoru Vladimír Štrublík.

II. liga

18. kolo – předehrávka:

Atraps Modřice – Amor Kloboučky Vyškov 3:5

Poločas: 2:1. Branky: 4. Topor, 10. a 29. Slováček – 3. a 35. Obruča, 32. Mikeš, 35. Tichý, 38. Handlíř. Rozhodčí: Jurča, Vévodová. ŽK: Azevedo, Ferby (oba Modř.).

Amor: Buriánek/Vrba – Procházka, O. Nový, M. Ševčík, Obruča, Horváth, Mikeš, Tichý, Handlíř, Pešta. Trenér: Vladimír Štrublík.

1. UP Olomouc 17 12 2 3 124:75 38

2. Vysoké Mýto 17 10 1 6 89:59 31

3. B. Ostrava 17 10 1 6 84:73 31

4. Hodonín 17 8 3 6 99:83 27

5. Amor Kl. Vy. 18 7 3 8 69:72 24

6. Modřice 18 0 0 18 46:149 0

Příští kolo: Tango Hodonín - Amor Kloboučky Vyškov, pátek 4. 3. (20.30), SH TEZA Hodonín.

Domácí Atraps nastoupil ve velmi dobré sestavě a se všemi zkušenými matadory Vlastimilem Ryšavým, Petrem Slováčkem či Gustavo Azevedem. Vůbec nepůsobil dojmem zhrzeného posledního týmu tabulky. Ba právě naopak, jasně dával najevo velkou touhu získat první body. Ještě deset minut před koncem domácí o dva góly vedli.

„Pro nás to vůbec nebyl jednoduchý zápas. Začali jsme opatrněji a chtěli nechat Atraps hrát víc na míči a vyrážet do jejich otevřené obrany. To se nám ale moc nedařilo. Obrana fungovala ještě celkem slušně, ale přechod do útoku byl pomalý. Hrál se vyrovnaný futsal. Ve druhém poločase jsme přidali a měli převahu. Po stažení sestavy na šest hráčů do pole zhruba dvanáct minut před koncem, jsme zlepšili pohyb a zrychlili přechodovou fázi. Odměnou nám bylo srovnání na 3:3. Při druhém gólu nám konečně vyšel signál z rohu a u třetí branky se nádherně položil do střely Pavel Tichý,“ popsal Štrublík zlomové momenty utkání.

Bezprostředně po srovnání a po důrazném presu na půlící čáře běželi dva hosté sami na brankáře a Lukáš Obruča využil asistenci kapitána Ondřeje Nového k otočení skóre na 3:4. Atraps přistoupil na hru bez brankáře a s hráčem v poli navíc, ale Michal Handlíř obral jeho posledního hráče o míč a pečetil výhru Amoru.

„Domácí se za svůj výkon nemusí vůbec stydět a věřím, že v této sestavě a s podobným výkonem by měli minimálně o deset bodu víc. Pro nás to byla moc důležitá výhra. Doufám, že nás to nakopne do posledních dvou kol a v nich získáme šest bodů. A hlavně, že si trošku udobříme fanoušky v posledním kole doma s mistrovskou Olomoucí,“ dodal kouč Amoru.