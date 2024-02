II. liga - východ:

SK Amor Kloboučky Vyškov – FC Helas Brno B

Pátek 23. února, 20.00 hodin, SH ZŠ Purkyňova.

Tabulka:

7. Amor 15 5 1 9 49:60 16

9. Helas B 14 3 1 1 47:74 10

Na podzim: Helas B – Amor 9:1 (2:0), Janderka 4, Benda 2, Petrásek, Lidmila, Perina - Zápotočný.

„Ano, zatím se nám s nimi vůbec nedařilo. Takže je na čase tuto sérii ukončit, urvat tři body a získat definitivní jistotu k záchraně. A stačí nám k tomu i bod a nemuseli bychom čekat na výsledky ostatních utkání. Také Helasu se teď nedaří a vůbec nevím, čím to je a v jaké sestavě přijedou. Nicméně to určitě bude těžký zápas. My se musíme soustředit pouze na sebe a přistoupit k utkání s maximální koncentrací a pak můžeme být úspěšní. I když nám stačí bod, tak se samozřejmě chceme se sezonou a našimi fanoušky rozloučit výhrou ,“ zdůraznil trenér Amoru Ladislav Štrublík.

Na podzim to jeho svěřenci v Brně dokonce hodně schytali, když nezvládli zejména druhý poločas. Podobný scénář si tým připouštět nechce.

„Do posledního zápasu soutěže jdeme s cílem zakončit ji vítězně. Po nevydařených předešlých zápasech je z týmu cítit hlad a chuť odčinit výkony a výsledky z minulých utkání. Věřím, že se nám to povede a že naše fanoušky na domácí palubovce nezklameme,“ přidal se k trenérovi hráč Filip Ždánský.