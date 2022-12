„Možná, že po dalším týdnu a zápase s Žabinskými Vlky z Brna své hodnocení upravím, ale teď to zatím tak bylo. Mým hráčům nemůžu vytknout snahu a bojovnost, výkon oproti Helasu byl lepší. Tam jsme to odehráli katastrofálně a vše bylo špatně. Chápu, že lidem a fanouškům se výsledek 1:7 těžko vysvětluje, ale nemůžu říct, že bychom se na něco vykašlali. Na Tango jsme prostě neměli,“ připustil kouč Amoru.

Už tak oslabený kádr se musel obejít bez dalších dvou opor. Omluvil se Petr Němec a kapitána Ondřeje Nového složila viróza. Absence poznamenaly hru domácích.

II. liga – východ:

SK Amor Kloboučky Vyškov

– FC Tango Hodonín 1:7

Poločas: 0:3. Branky (nahrávky): 25. Tichý (Mikeš), – 2. Šebesta (Ťok), 15. Ťok (Šebesta), 19. Šebesta (Ťok), 31. Šebesta (Sopůšek), 30. Hynek, 35. Sopůšek (Bohun), 39. Bohun (Sopůšek). Rozhodčí: Kliner, Kabeláč. ŽK: Pešta – Hynek. Diváků: 120.

Amor: Tesáček, Buriánek – Ševčík, Obruča, Mikeš, Procházka, Tichý, Pešta, Machálek, Rus. Trenér: Vladimír Štrublík.

Tabulka:

1. Ž. Vlci Brno 9 8 1 0 58:24 25

2. T. Hodonín 9 5 1 3 46:41 16

3. Helas Brno B 9 4 1 4 38:30 13

4. Jeseník 8 4 1 3 42:39 13

5. B. Ostrava 9 4 1 4 41:42 13

6. Amor KV 8 4 0 4 33:44 12

7. Havl. Brod 9 2 1 6 35:43 7

8. Atraps Brno 9 0 2 7 22:52 2

Příští kolo: Žabinští Vlci Brno – Amor Kloboučky Vyškov, pátek 9. 12. (20.00), SH Modřice.

„Chtěli jsme hrát od poloviny hřiště a spoléhat na brejky. Říkal jsem, že rozhodne, kdo lépe bude řešit brejkové příležitosti. Bohužel, potvrdilo se to hodně brzy. Už ve druhé minutě vyhrajeme souboj na půlce a jdeme tři na dva. Jenže skončí to chybou a naopak brejkem hostů dva na jednoho, který dohráli velmi zkušeně gólem. Naštěstí jsme nezpanikařili a drželi se taktiky. A přišly i šance, ale s takovým soupeřem je musíte proměnit, jinak není naděje na lepší výsledek,“ upozornil Štrublík.

Tango bylo více v držení míče, ale šance mělo většinou po chybách domácích. Při rozehrávce, nebo špatně zahraném rohu a pod. Přesto Amor mohl vyrovnat. V největší šanci a dorážce Miroslav Mikeš nedokázal ze dvou metrů před brankovou čarou dotlačit míč do sítě. Trest byl krutý, zvýšení Tanga na 0:2.

„Po tomto gólu jsme dopustili hru nahoru – dolu, a to nebylo vůbec dobře. V tom se Tango vyzná. Velká škoda, že jsme těsně před půlkou dostali gól na 0:3. Do druhé poloviny jsme vstoupili odvážněji a snížili na 1:3 a hra se trošku vyrovnala. Těžko říct, co by se stalo, kdybychom stáhli na 2:3. Bohužel padl gól na 1:4 a ten zlomil naše šance a odpor,“ popsal rozhodující momenty utkání.

Koncovku si pak již Tango naprosto zkušeně pohlídalo a navíc přidalo další tři branky, takže výsledek je pro domácí možná dost krutý. Tango tak i s úroky oplatilo Amoru porážku 4:6 z domácí palubovky. Průběhu utkání tentokrát tak trochu podlehly i ochozy.

„Mrzí mě i slabá návštěva, která mohla být způsobena Napoleonskými oslavami ve Slavkově a jistě nám chyběla i podpora našich juniorů, kteří se teprve vraceli ze svého zápasu z Kadaně. Těm, co nám přišli fandit, děkujeme a doufám, že další zápas bude zase více lidí. V pátek nás čekají Vlci z Brna, a jak jsem naznačil, popasujeme se s favoritem a aktuálním vedoucím týmem tabulky,“ dodal Štrublík.