Zápas byl pro Amor vlastně bojem o přežití. Sestava byla opět řádně prořídlá a k tomu se přidala omluvenka Petra Němce pro fotbalové povinnosti. Štrublíkovi tak zůstalo pouze šest hráčů do pole, a proto povolal dva juniory. Do zápasu sice nezasáhli, ale jejich přítomnost byla hodně důležitá.

II. liga - východ:

FC Pramen Havlíčkův Brod

– Amor Kloboučky Vyškov 0:2

Poločas: 0:1. Branky: 9. Tichý (Mikeš), 40. Žďanský. Rozhodčí: Stádník, Soukupová. ŽK: Fikar – Štrublík. Diváků: 110.

Amor: Flajzar – Tichý, M. Ševčík, Mikeš, Rus, Bureš, Procházka, Ždanský, Jurajda, Maryšler. Trenér: Vladimír Štrublík.

Tabulka:

1. Žab.Vlci Brno 12 11 1 0 75:33 34

2. T. Hodonín 12 8 1 3 61:47 25

3. B. Ostrava 12 6 2 4 58:50 20

4. Amor Kl.Vy. 12 6 0 6 43:54 18

5. Helas Brno B 12 5 1 6 48:42 16

6. G. Jeseník 12 4 2 6 48:54 14

7. Havl. Brod 12 3 1 8 44:56 10

8. Atraps Brno 12 0 2 10 27:68 2

Příští zápas: Gamaspol Jeseník – Amor, pátek 13. 1. (20.00), MSH Jeseník.

„Musím jim moc poděkovat. Ta pomoc byla především psychická, protože vědět, že kdyby se nám někdo zranil, museli bychom dohrávat v pěti hráčích do pole, což je velice nepříjemné a fyzicky náročné a pravděpodobně bychom to nedali,“ vysvětlil účast mladíků zkušený kouč.

Za daných okolností zvolil asi jedinou možnou taktiku pro hru na šest lidí. Proti aktivitě domácích postavil precizní defenzívu se zodpovědným bráněním od poloviny hřiště.

„Domácí nastoupili v téměř plné sestavě i s jedním z nejlepších kanonýrů Moravskoslezské fotbalové ligy Tondou Plichtou a byli rozhodně mnohem více na míči s územní převahou. Do nějakých výrazných šancí se ale moc nedostávali. My jsme za prvních deset minut měli jednu vyloženou. Brejk dvou na jednoho zakončoval „Ševa“ (Milan Ševčík, pozn. red.), ale brankář domácích byl úspěšný. Naše aktivita dopředu výrazně vzrostla po úvodní brance, když Pavel Tichý obloukem z autu vyzval Míru Mikeše, který mu sklepnutím balón vrátil a vedli jsme 1:0. Poté jsme neproměnili stoprocentní tutovku, kdy domácí vykopávali z brankové čáry. Jinak to do poločasu byla pořád stejná písnička. Havlíčkův Brod operoval na naší polovině s míčem na noze a naše snaha dostat se k brejku,“ popsal trener Amoru první část důležitého zápasu.

Do přestávky ani jeden tým branku nepřidal, a tak se šlo do kabin za fotbalového stavu 0:1. Scénář druhého poločasu byl kopií toho prvního. jen s tím rozdílem, že šestici hostů výrazně docházely síly. Chvílemi to byl velký domácí tlak, kterému hosté čelili obětavostí podpořenou opět vynikajícím Davidem Flajzarem v brance.

„Naštěstí pro nás domácí začali řešit své situace zbrkleji a my se dostávali k brejkům mnohem častěji. Nakonec jsme měli snad pět jasných gólovek a zápas jsme mohli rozhodnout dříve. Pojišťovací branku jsme vstřelili až v poslední minutě, kdy se při své premiéře prosadil Filda Ždánský. Odvážíme si tak z Brodu velice cenné tři body, které nám dávají šanci tento pátek v Jeseníku rozhodnout boj o play-off. Před svým týmem musím smeknout a všechny pochválit za přístup,“ zdůraznil trenér Amoru.

Karty pro poslední dvě kola základní části jsou rozdány jasně. Jak naznačil trenér Štrublík a vzhledem ke složení dvojic závěrečných dvou kol, s velkou pravděpodobností zajistí jeho týmu účast v play-off páteční vítězství v Jeseníku. Ale ani případná remíza nebo porážka nemusí znamenat konec nadějí.