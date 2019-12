Olomouc - Jako na houpačce probíhal boj o první místo ve východní skupině druhé futsalové ligy. Hostující a v tabulce druhý Amor Kloboučky Vyškov nakonec prohrál na palubovce lídra tabulky SKUP Olomouc 4:5. Olomoučtí studenti tak zvýšili náskok v čele na šest bodů.

V osmém kole II. ligy futsalistů porazil Amor Kloboučky Vyškov (bílé dresy) tým VŠB-TU Ostrava 5:3. | Foto: Tomáš Srnský

Pro hosty se hrálo v netradičním čase v neděli večer a navíc přijeli ve značně oslabené sestavě. Přesto zvládli nástup do zápasu lépe než domácí. V desáté minutě vedli 2:0. Jenže do přestávky šli s jednobrankovým mankem. „Na začátku kluci velice dobře plnili pokyny a dostali jsme se do dvoubrankového vedení. Soupeř do desáté minuty pouze nakopával dlouhé míče, které jsme celkem v klidu pokrývali. Bohužel po první inkasované brance se náš výkon na pět minut úplně rozsypal a domácí zaslouženě otočili skóre,“ popsal první půli trenér Amoru Ladislav Štrublík.