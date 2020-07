V semifinále Vyškované, jaro druhý tým tabulky druhé ligy, narazili na Tango Hodonín, které sestoupilo z nejvyšší soutěže. Čekal se tedy velice kvalitní futsal. Bohužel, utkání začalo se značným zpožděním, protože Hodonínští zůstali viset na dálnici, kvůli dopravní nehodě. Kolona byla neprůjezdná, takže k zápasu nastoupil zbytek mužstva, který se do Brna dostavil.

KRAJSKÝ POHÁR SFČR



Semifinále:

Amor Kloboučky Vyškov - Tango Hodonín 3:1

Poločas: 1:0. Branky (nahrávky): 18. Horváth (Němec), 37. Němec (Tichý), 43. (Tichý (Nový)



Finále:

Amor Kloboučky Vyškov - Žabinští Vlci Brno 2:0

Poločas: 1:0. Branky (nahrávky): 3. Florián, 25. Tichý (Němec).

Sestava: Buriánek, Vrba – Nový, Tichý, Horváth, Handlíř, Procházka, Rozehnal, Florian, Němec. Trenér: Vladimír Štrublík.

„Tango muselo zápas odehrát v pěti hráčích v poli, a to znamenalo jasnou taktiku: bránit od půlky a spoléhat na rychlé protiútoky nebo individuální průniky jejich hráčů. V té pětce ale byli minimálně tři nadstandardní hráči, kteří působili ve vyšších fotbalových soutěžích a hráli i futsalovou první ligu, takže nám občas působili problémy. Ale celkově se hrálo podle našich not. Kluci trpělivě kombinovali a hledali skulinky v obraně Tanga a nakonec se naše převaha přetavila i v gólové vyjádření a po zásluze jsme zvítězili,“ sdělil trenér Amoru Vladimír Štrublík.

Sevřenou obranu soupeře otevřel až v 18. minutě Horváth. Po uvolnění od Němce svoji střelu otřel o protilehlou tyč a od ní doputoval míč do sítě. Do druhé části v brance Amoru vyměnil Vrbu Buriánek. Na hráčích Hodonína i přes velkou snahu bylo vidět, že jim postupně docházejí síly. Pojistku na vítězství dal ve 37. minutě Němec. Dvě minuty na to Tango Amoru situaci trochu zkomplikovalo gólem na 2:1 z trestného kopu. Ve 43. minutě se v brankovišti soupeře uvolnil Tichý a lehkým obloučkem přes brankáře Tango dorazil. Hodonínští sice zkusili power-play, ale bez vážnějšího ohrožení vyškovské branky.

„Oslabením Tanga futsal trochu utrpěl, ale soupeře musím pochválit, že to i v tak malém počtu nezabalil a snažil se hrát až do závěrečného hvizdu,“ uznal Štrublík kvalitu soupeře.

UBRÁNĚNÉ FINÁLE

Jeho tým ve finále čekal prvoligový nováček Žabinští Vlci, který v brněnském derby překvapivě vyřadil tradiční prvoligovou baštu Helas. V takticky vedené partii se na vítězství Amoru hodně podíleli brankáři, kteří udrželi čisté konto.

„Snaha a zarputilost Vlků v zápase s Helasem byla až ohromující, a to nás velice nabudilo. Taktiku jsem proto upravil. První lajna měla za úkol soupeře napadat a druhá naopak bránit od půlky a nenechat se strhnout ke hře nahoru dolů. Utkání bylo velmi kvalitní, i když od nás už z různých důvodů nepříliš futsalové. Byl to spíše fotbalový boj hlavně ve druhém poločase, kdy už jsme šlapali vodu. Zranil se nám Tomáš Florian, který do té doby podával výborný výkon a poté jsme se jen horko těžko bránili útokům žabáků. Naštěstí oba naši gólmani opět předvedli super zákroky,“ chválil kouč Amoru Kloboučky.

Utkání začal Amor výborně. Už ve třetí minutě se probil před brankáře Pšurného Handlíř a trefil tyč. Vzápětí se na šestce uvolnil Florián a střelou pod břevnem nedal Pšurnému šanci. Pak měly příležitosti oba týmy a devět vteřin před koncem první části zcela volný Tichý po přihrávce Němce prázdnou branku tentokrát už neminul. Hned v úvodu druhé půle poslal míč před opuštěnou branku Florián, ale Handlíř nedokázal míč dopravit do prázdné klece. Od 43. minuty Vlci začali hrát power-play. Drželi sice míč, ale do dobrých střeleckých příležitostí se nedostávali. Vyškované „pro změnu“ netrefovali prázdnou branku. V závěru pak Buriánek vynikajícím reflexem minimálně dvakrát zabránil jistým gólům.

„I když i my jsme měli velké tutovky, nakonec jsme utkání s velkým štěstím ubránili a postupujeme do osmifinále, kde můžeme narazit na prvoligový tým. Všechny hráče musím za výkony pochválit, jen některé s výhradou, že musí krotit své emoce. A poděkování směruju i k hrstce našich věrných povzbuzujících fanoušků,“ dodal spokojený Štrublík.

Amor tak získal Krajský pohár podruhé v historii. Poprvé to bylo před pěti roky a na domácí palubovce pak hostil prvoligový Mados Hradec Králové, který měl ve svých řadách současné hvězdy Chrudimi bratry Drozdovi.

„Rok 2020 je koncem první etapy spolupráce Amoru a Klobouček a jsem rád, že je sezona zakončena triumfem v Krajském poháru. S kým se utkáme v osmifinále, o tom rozhodne pravděpodobně zářijový los. V každém případě je to veliký úspěch, který se zapíše zlatým písmem do historie klubu,“ zdůraznil prezident Amoru Kloboučky Antonín Petlach.