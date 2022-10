II. liga

1. kolo:

SK Amor Kloboučky Vyškov

– FC Helas Brno B

Sobota 8. října 20.00 hodin, SH ZŠ Vyškov, Purkyňova.

Další zápasy 1. kola: Žabinští Vlci Brno - Havlíčkův Brod, Baník Ostrava - Tango Hodonín, AC Jeseník - ATRAPS Modřice

„Naše ambice jsou jednoduché, zlepšit výkony z minulé sezony a abychom diváky bavili naší hrou. Půjdeme zápas od zápasu a uvidíme, na co to bude stačit. Příprava z našeho pohledu nebyla ideální, protože jsme se vzhledem k fotbalovým povinnostem kluků scházeli v menším poctu hráčů a něco nacvičit je pak velmi složité. Kluky, kteří chodí pravidelně, musím pochválit a doufám, že se jim to vrátí v podobě dobrého výkonu. Několik hráčů se zapojí až po pár kolech, takže pravděpodobně první čtyři kola budeme skládat sestavu z omezeného množství lidí. Věřím, že to kluky semkne a body zůstanou doma,“ sdělil trenér Vladimír Štrublík.

Los Amoru

základní část:

1. kolo 8. 10. / 20.00 Amor – Helas Brno B

2. kolo 14. 10. / 20.30 Hodonín – Amor

3. kolo 22.10. / 20.15 Amor – Žab.Vlci Brno

4. kolo 28.10. / 20.00 Baník Ostrava – Amor

5. kolo 6. 11. / 18.00 Amor – Havl. Brod

6. kolo 12. 11. / 19.00 Amor – Jeseník

7. kolo 18. 11. / 20.00 Modřice – Amor

8. kolo 27. 11. / 18.30 Helas Brno B – Amor

9. kolo 3. 12. / 19.00 Amor – Hodonín

10. kolo 9. 12. / 20.00 Žab.Vlci Brno – Amor

11. kolo 17. 12. / 19.00 Amor – Baník Ostrava

12. kolo 7. 1. / 19.30 Havl. Brod – Amor

13. kolo 13. 1. / 20.00 Jeseník – Amor

14. kolo 20. 1. / 20.00 Amor – Modřice

Z minulé šestičlenné východní druhé ligy postoupily do první Olomouc a Vysoké Mýto. Nyní osmičlenná tedy má má hned čtyři nové týmy. Z nejvyšší soutěže spadli Žabinští Vlci Brno, kteří vyhlásili jednoznačný cíl návrat do 1. ligy. Nováčky jsou Jeseník, Havlíčkův Brod a Helas Brno B. Právě ten bude prvním soupeřem Amoru a Štrublík připouští, že pro něj poměrně nevyzpytatelným.

„Od Helasu vůbec nevím co očekávat, soupeře jsem neviděl, ale předpokládám, že se budou snažit o kombinační futsal plný pohybu. Určitě budou mít naučené rotace a signály, na to si musíme dát obzvlášť pozor. Přece jen je to rezerva prvoligového týmu a někteří kluci musí mít futsalové návyky zažité. My budeme hrát aktivně a uvidíme, co nám to přinese. Základem bude nedělat individuální chyby a produktivita v zakončení, ale to platí pro všechny zápasy sezony. Chceme hlavně předvést divákům dobrý výkon a nejlépe, aby nám to přineslo tři body . Doufám, že fandů dorazí solidní počet,“ dodal kouč Amoru.