„Mýto obměnilo sestavu. Přemluvili k návratu bývalé hráče z první ligy Formánka, Merkla, Jakuba Gerčáka a hlavně velkou legendu českého futsalu, a také bývalého ligového hráče ve fotbalu, Petra Vladyku. Uvidíme, jestli tito hráči nastoupí a jak se to projeví na hře Mýta,“ naznačil trenér Amoru Vladimír Štrublík.

II. liga

17. kolo:

1. FC Nejzbach Vysoké Mýto - Amor Kloboučky Vyškov

Pátek 18. února, 20.00 hodin.

Tabulka:

1. UP Olomouc 16 11 2 3 115:70 35

2. Vysoké Mýto 16 9 1 6 84:58 28

3. Baník Ostrava 16 9 1 6 77:71 28

4. Tango Hodonín 16 8 3 5 94:74 27

5. Amor Kl. Vyškov 16 6 3 7 63:64 21

6. Modřice 16 0 0 16 41:137 0

Vzájemné zápasy 2021-2022:

Amor - Vysoké Mýto 3:3 (2:0)

Vysoké Mýto - Amor 5:0 (2:0)

Amor - Vysoké Mýto 2:1 (0:1)

Vysokému Mýtu chybějí i body ze vzájemných utkání s Amorem, který s ním doma remizoval a vyhrál.

„V našich zápasech padá velmi málo gólů. Tip na hodně branek s Baníkem mně minule nevyšel, tak se již neodvažuji hádat, co bude na Nejzbachu. Domácí budou sázet na zkušenost a důraz a my musíme využít rychlých brejků a hlavně je konečně proměnit. Základem bude zvýšit pohyb, protože s Baníkem to bylo bez běhání, a to by zítra nedopadlo dobře. Uvidíme, co s námi udělá hra v menší hale,“ říká kouč Amoru.

Ten bude mít podruhé v sezoně velké problémy se sestavou z důvodů zranění, nemocí a karetních trestů.

„Doufám, že kluci, co toho zatím moc neodehráli, chytnou šanci za pačesy, předvedou dobrý výkon a řeknou si třeba o základní sestavu. Jedeme si zápas užít, ale taky se porvat o tři body,“ slibuje Štrublík.

Po cestě do Vysokého Mýta pojede Amor do Modřic a Hodonína a sezonu zakončí doma s SKUP Olomouc. V tu dobu zřejmě již s nováčkem nejvyšší soutěže.