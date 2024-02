V posledním kole Amor potřeboval potvrdit záchranu a provedl to docela rezolutním způsobem. Svého možná nejneoblíbenějšího soupeře, Helas Brno B, porazil poměrně s jistotou 6:2.

„Hrál se výborný futsal s šancemi na obou stranách. My jsme byli tentokrát efektivnější v koncovce než soupeř. K vítězství nás dovedl výborný týmový výkon a úžasní fanoušci, kteří nás celý zápas podporovali a za to jim chci moc poděkovat! Helas se sešel ve velmi solidní sestavě a byl hodně nepříjemným soupeřem. Naštěstí jsme to zvládli a definitivně rozhodli o záchraně v soutěži. Navíc pokud Atraps Brno nezíská body s Tangem Hodonín, tak skončíme na šestém místě tabulky. Chtěl bych pochválit hráče za výkon a ještě jednou smeknout před našimi fanoušky,“ komentoval výsledek a záchranu trenér Amoru Ladislav Štrublík.

Futsalový Amor zlomil »prokletí« Helas B. A potvrdil druholigovou příslušnost

Ten, jak už byl prakticky v celé této sezoně zvyklý, poskládal sestavu narychlo s trochou improvizace. Ale asi důležitější bylo, že už před zápasem avizoval, že sestup je hodně nepravděpodobný a jak to vypadá, hráči jeho filozofii vzali za svou. Utkání sehráli s nadšením a hlavně výborně takticky.

„Věděli jsme, že nás čeká zápas s velmi kvalitním soupeřem, kterému jsme chtěli vrátit potupnou porážku z první části sezony. Důležité bylo, že jsme do zápasu vstoupili aktivně a počáteční tlak se nám brzy povedlo přetavit v gól. I přes soupeřovu aktivitu jsme vedení dokázali navýšit a celý zápas jsme díky kvalitním individuálním výkonům měli ve svých rukou. Myslím, že vítězství bylo zasloužené a sezonu se nám alespoň částečně podařilo zachránit,“ přidal svůj komentář střelec dvou branek Filip Ždánský.

Pokud měl Štrublík nějaké starosti se složením týmu, pak jeden trumf byl dopředu zcela jasný, a také se potvrdil. Tím pověstným hráčem navíc bylo domácí prostředí a výborné publikum.

„My jsme měli výborný začátek vyjádřený dvěma góly v prvních šesti minutách. Diváci viděli hodně šancí na obou stranách, ale nám se lépe dařila koncovka. Podle mě zlomový moment zápasu bylo naše odskočení na 4:2. Vítězství už jsme si pak do konce zápasu pohlídali, a to i díky skvělému publiku, které nás hnalo dopředu. Poslední zápas sezony nám tak vyšel přesně podle představ,“ podpořil trenérovu pochvalu tribuně Ladislav Zápotočný.