Šance na umístění na „bedně“ vedla jedině přes vítězství, k němuž měli překvapivě blíže hosté ze severní Moravy. Na plichtu Amor dorovnal skóre až v předposlední minutě gólem svého kanonýra Milana Ševčíka.

Potvrdila se tak slova trenéra Vyškovanů Ladislava Štrublíka, že hosté jsou silnější než napovídá jejich pozice v tabulce. „Dnešním výkonem Jakubčovice rozhodně potvrdily, že na poslední místo nepatří. Nevím, proč mají tak málo bodů. Mně se líbily už u nich. I u nás naše hráče dobře napadaly a měli jsme velké problémy se prosadit. Takže nakonec buďme rádi za bod,“ přiznal po zápase kouč Amoru.

Jeho svěřenci začali utkání tak, jak si přál v roli favorita. Náporem, který už ve třetí minutě korunoval vedoucí brankou Ševčík. Ten ale o minutu později svoji další šanci nevyužil a hra se začínala vyrovnávat. „Od páté minuty zhruba do třicáté to bylo naprosto vyrovnané utkání. Jakubčovice hrály velice dobře. Individuálně se mně líbil hráč 21. (Lukáš Chalupa, pozn. red.). Sice to hrál jak fotbal, ale je viditelně výborně technicky vybavený a dobrý v soubojích jeden na jednoho nám dělal veliké starosti. V závěru jsme měli silný tlak a čekal jsem, že hosté budou jen odkopávat balóny, ale z defenzívy několikrát dokázali i nebezpečně vyjet,“ upozornil Štrublík.



Po přestávce hosté otočili z 2:1 na 2:4 a Amor se hodně nadřel, aby vybojoval alespoň bod. Smůlu měli domácí při třetím inkasovaném gólu. Nástřel z trestného kopu šel před domácí branku z větší vzdálenosti, ale nechtěná jemná teč Petra Němce nedala brankáři Josefu Buriánkovi šanci zasáhnout a k překvapení všech skončil míč v jeho síti.



„První poločas jsme prohospodařili, protože jsme jeho většinu odehráli bez pohybu, a tak se hrálo spíše na naší půlce. V poslední pětiminutovce zápasu jsem stáhl sestavu na šest lidí, aby zůstali v tempu. Nasazení bylo fantastické, ale co nás trápí, je koncovka, takže bod beru,“ nebyl zklamaný trenér Amoru.



V závěru byl tlak jeho týmu opravdu doslova drtivý a vyrovnávacímu gólu Ševčíka, kterého na zadní tyči uvolnil Petr Němec, předcházelo asi sedm nebo osm gólově vypadajících akcí. Takže nakonec byli s jednobodovým importem spokojení i hosté. „Měli jsme sice hodně šancí a asi jsme zápas za stavu 2:4 mohli rozhodnout pro sebe, ale pořád nám v koncovce něco chybí. A trápí nás to celou sezonu. Nedáme své šance a pak po standardkách inkasujeme. Tady se zápas zlomil, když jsme dostali gól na 3:4, kterému předcházela naše hrubá taktická chyba. Za remízu jsme ale rádi a myslím si, že asi je spravedlivá. Bodů máme málo a každý je pro nás dobrý. My všude jedeme hrát na vítězství, tedy žádného zanďoura, a myslím, že jsme ve Vyškově divákům předvedli dobrý výkon,“ komentoval remízu kapitán Jakubčovic David Molnár.



Vyškovský nováček soutěže tedy půjde do jarní části II. ligy ze čtvrtého místa tabulky, když v průběhu soutěže už okupoval i druhé s minimální ztrátou na lídra, studenty z Olomouce. „Kdybych měl podzim hodnotit měřítkem, s nímž jsme šli do soutěže, tak bych asi nepočítal, že budeme mít třiadvacet bodů. Na druhou stranu se nám závěru moc nedařilo, a mohli jsme jich uhrát ještě víc. Takže při hodnocení by to mohl být trochu rozpačitý pocit, ale rozhodně ne na skloněnou hlavu,“ zdůraznil prezident Amoru Antonín Petlach.



Novoroční program Amor otevře v pátek 10. ledna zápasem v Třinci.

Amor Kloboučky Vyškov - FK Baracuda Jakubčovice 4:4

Poločas: 2:1. Branky: 3. a 39. Ševčík, 20. O. Nový, 31. Procházka - 11. a 25. K. Molnár, 27. vlastní (P. Němec), 30. D. Molnář. Rozhodčí: Rygl, Kolář. ŽK: Horváth, Pala - K. Molnár, Vavroš, D. Molnár. Diváků: 270.

Amor: Buriánek – O. Nový, Ševčík, Horváth, Petr Němec, Tichý, Selinger, Chubirka, Palla, Chadima, Lukáš Němec. Trenér: Ladislav Štrublík.

Jakubčovice: Pavelka – Vavroš, Kamil Molnár, Ďurica, David Molnár, Richtarik, Hrubý, Chaloupka. Trenér: Petr Jakub.