Ve Vyškově na Stadionu se hrály dva zápasy. Domácí Fifák přivítal Kozlany a Mouřínov. V prvním zápase se oba soupeři rozehrávali po dlouhé pauze a poločas zastavil skóre na zasloužené remíze. Ve druhém poločase získali domácí hráči převahu, kterou postupně vyjádřili také gólově. Druhý zápas se do poloviny vyvíjel podobně, jako ten první, avšak druhá polovina se odvíjela střídavě. Jenže závěr patřil lépe zakončujícím hostům.

Ve Vyškově na Lípové se po dohodě soupeřů hrál jeden zápas již v pátek, původní los byl v sobotu na Stadionu. Utkal se Lazor a City. Lazor hrál jen o prestiž, jelikož stříbrnou pozici měl již zajištěnu a ohrozit první již nemohl. Naproti tomu je tým City stále ve hře o bronzovou příčku. Zápas byl maximálně vyrovnaný, ale oba závěry poločasů vyšly malino lépe pro tým City, čímž se udržel na dosah ke třetí příčce tabulky. Rozhodne se v přímém souboji s Mouřínovem. Třetím týmem v tabulce jsou Marefy, ale ty mohou už jen čekat jak dopadnou zmíněné zápasy.

V Marefách se vůbec nedařilo domácímu týmu, který měl ze soupeřů dosud nejlepší postavení v tabulce. Podlehl nejen Mouřínovu, ale také Orlům z Bučovic. Ve třetím zápase favorizovaní Orli v nečekané přestřelce přehráli Kozlany.

Ve Vyškově na Orlovně se hrál jen jeden zápas, jelikož Sokol Bučovice jarní dohrávky skrečoval z důvodu nedostatku hráčů. Domácí tým začal dobře, to mu vydrželo jen v prvním poločase. V druhém poločase se více dařilo hostům z Krásenska, kterým se nakonec podařilo otočit skóre a odvezli si tři body.

Úspěšně, tj. s plným počtem šesti bodů za dva vítězné zápasy hracího dne hrály týmy FK Mouřínov a Orli Bučovice. (Tob)

Okresní přebor

Výsledky:

Sportovní areál Stadion Vyškov: Fifák Nouzka – FC Kozlany 7:3 (2:2), Hradil Marek, ml 2, Hradil Marek, Špičák Petr, Hradil Radek, Dočkal Oldřich, Pospíšil Jiří – Michal Tomáš, Korkován Zoltán, Ševčík Petr. Fifák Nouzka – FK Mouřínov 3:6 (1:1), Pospíšil Jiří 2, Hradil Radek – Vintr Ondřej 4, Vintr Dalibor, Jelínek Roman.

Tabulka:

1. Amor C 8 8 0 0 104:26 24

2. Lazor Vyš. 10 8 0 2 88:43 24

3. JČ Marefy 10 6 0 4 64:62 18

4. Vyškov Cit. 8 5 1 2 40:40 16

5. Mouřínov 8 5 0 3 54:47 15

6. Or. Bučovice 8 4 0 4 50:39 12

7. Nouzka 10 4 0 6 46:64 12

8. Krásensko 8 3 1 4 31:34 10

9. Orli Vyškov 8 3 0 5 26:52 9

10. Kozlany 10 1 2 7 45:84 5

11. So. Bučov. 10 0 0 10 10:67 0

Střelci branek:

Lukeštík David (Amor Vyškov) – 28, Ševčík Milan (Amor Vyškov) – 25, Lička Josef (Lazor Vyškov) – 25, Henek Aleš (Amor Vyškov) – 22, Lička Martin (Lazor Vyškov) – 22, Chubirka Vadim (Amor Vyškov) – 19, Maláč Jakub (JČ Marefy) - 19, Kopáček Lukáš (JČ Marefy) - 19, Kudlička Roman (FK Mouřínov) – 17, Ertl Jan (Lazor Vyškov) – 16, Hradil Radek (Fifák Nouzka) - 15.

Další program – sobota 12. 6. (9.00 až 12.00):

SA Orel Vyškov: Amor Vyškov – Orli Vyškov, Orli Vyškov – Orli Bučovice, Amor Vyškov – Orli Bučovice.

SA Krásensko: FC Krásensko – Vyškov City, Vyškov City – FK Mouřínov, FC Krásensko – FK Mouřínov.

VUH Lipová Vyškov: Lazor Vyškov – Vyškov City 4:5 (2:3), Lička Martin 3, Dorko Jaroslav – Toman Jiří 2, Byrtus Bronislav, Lánský Radim, Heger Jan.

SA Hliník Marefy: FK Mouřínov – JČ Marefy 14:6 (7:2), Kudlička Roman 4, Vintr Marek 3, Křivánek Radovan 2, Švec Radek 2, Vintr Ondřej 2, Jelínek Roman – Maláč Petr, Doupovec Lukáš, Hák František, Heichel Marek, Kopáček Lukáš, Adamík Tomáš. JČ Marefy – Orli Bučovice 3:9 (2:4), Maláč Petr, Šťastný Jan, Adamík Tomáš – Dufek Ladislav 5, Svoboda Zdeněk 2, Volec Lubomír, Spirit Michal. Orli Bučovice – FC Kozlany 14:7 (5:3), Dufek Ladislav 3, Svoboda Michal 3, Volec Lubomír 3, Svoboda Zdeněk 3, Šrom Marek 2 - Ševčík Petr 5, Ševčík Jakub 2.

SA Orel Vyškov: Orli Vyškov – FC Krásensko 2:4 (2:1), Nedvěd Petr, Paštěka Martin – Vágner Jakub 3, Král Michael.