Podzim v jihomoravské futsalové divizi E režírovalo Vyškovsko. Do druhé poloviny soutěže vstupuje z prvního místa FC Kozlany-Bohdalice před béčkem druholigového Amoru Kloboučky Vyškov.

Jaroslav Kolečkář. | Foto: Deník/ Archiv

JAROSLAV KOLEČKÁŘZdroj: DENÍKKozlansko-bohdalický klub navazuje na slavnou éru FC Pivovar Vyškov, který na medailových pozicích divize bojoval takřka pravidelně. Kozlany se dosud pohybovaly spíše v polovině tabulky. Přitom základní stavební kameny kádru zůstaly v podstatě stejné. Proto důvody aktuálního zlepšení nevidí hrající trenér Jaroslav Kolečkář, který tým vede spolu se svým dlouholetým souputníkem Janem Pánkem, ve složení mužstva.

Divize E

FC Kozlany-Bohdalice

– TJ Agrotec Hustopeče

Sobota 6. ledna, 20.00 hodin, SH Vyškov-ZŠ Purkyňova.

Tabulka:

1. Kozlany-Boh. 7 6 1 0 58:26 19

2. Amor B 8 5 1 2 57:43 16

3. Vinohr. Brno 8 5 0 3 36:44 15

4. Dol. Loučky 8 4 1 3 38:36 13

5. Prace 8 3 1 4 36:35 10

6. Kaláb. Brno 7 3 0 4 39:58 9

7. Hustopeče 7 2 1 4 39:38 7

8. Homb. Brno 7 2 1 4 27:27 7

9. Techn. Brno 8 1 0 7 36:59 3

Střelci branek:

12 – Lukáš Rogožan, 11 – Jan Pánek, 9 – Josef Vondřich, 6 – Petr Němec, 5 – Jaroslav Kolečkář, 4 – Josef Lička, Matěj Rozehnal atd.

"Ano, náš kádr se moc nemění, letos ze známějších jmen přišel jen Petr Němec. Ale určitě jsme se začali líp scházet k zápasům. Vyjma prvního kola v Praci, kde jsme byli jen čtyři a v brance nebyl specialista gólman, ale hráč z pole. Tam jsme taky ztratili zatím jediné body remízou 4:4, což za daných okolností byl vlastně taky slušný výsledek. Pak už to dál táhla jakási osa: v brance Martin Paštěka a v poli Lukáš Rogožan, Martin Kříž, Petr Němec, Jan Pánek, Matěj Rozehnal, Josef Vondřich, Petr Jurčovský, Pepa Lička a já,“ sdělil hrající kouč.

Do letošní části divize vstoupí Bohdalice-Kozlany s tříbodovým náskokem před »kolegy« z Vyškova a čtyřbodovým před Vinohrady Brno. Navíc mají jeden zápas k dobru. Takže pokud si tým udrží podzimní formu, je šance na vítězství v celé soutěži veliká.

„Když už jsme to tak dobře rozehráli, tak cílem nemůže být nic jiného než divizi vyhrát. Samozřejmě nebude to jednoduché, ve hře je víc aspektů. Třeba jak budou hráči, a to se netýká jen nás, ale prakticky všech mužstev, spojovat futsal s velkým fotbalem. Takže teď nechci nic předjímat a stejně, i kdyby se to podařilo, tak určitě bychom se o případném postupu museli pobavit v celém mančaftu,“ upozornil Kolečkář.

První letošní kolo přivede do sportovní haly ZŠ Purkyňova ve Vyškově, kde Kozlany-Bohdalice mají domácí stan, tým Agrotec Hustopeče. Je to soupeř, s nímž mají právě ten odložený zápas z pátého kola na jejich palubovce. Už úvod napoví o jarních možnostech týmu, protože Hustopeče Kolečkář považuje za silného soupeře.

„Sám se divím, že uhráli jen sedm bodů. Fanoušky to nesmí mýlit, není to předem jasné. Myslím si, že tak jednoduché to nebude, protože oni jsou prostě dobří. To špatné umístění je možná právě tím, jak se scházejí k zápasům. V kompletním složení by určitě hráli nahoře, kde hrávali vždycky. Takže nějaké podcenění vůbec nepřipadá v úvahu,“ ujistil už i zkušený trenér.

Za zřejmě největšího konkurenta ve druhé polovině divize považuje kromě béčka Amoru tým Dolních Louček, ale tak jako podzim mohou překvapit i brněnské Vinohrady.

„Už jsem to naznačil, bylo by škoda tuhle nabízenou šanci nevyužít, ale o postupu se fakt zatím nikdo nebaví. Pro nás je stále největší prioritou zůstat zdraví a futsalem se bavit,“ zopakoval čtyřiačtyřicetiletý futsalista a fotbalista.

I druhý okresní zástupce v divizi Amor Kloboučky Vyškov B rozehraje druhou polovinu soutěže doma. Ve stejné hale se v neděli od 16.30 hodin utká s Technikou Brno.