Závěrečný zápas sezony si mohou v tom správném sportovním duchu užít. Letošní ročník divizní skupiny E vyhráli futsalisté FC Kozlany-Bohdalice s velkým předstihem. Tečku napíší v sobotu večer v utkání s Hombres Brno.

Ilustrační. | Foto: DENÍK/Zdeněk Vlach

„My jsme si ale užívali vlastně každý zápas. Tuto soutěž hrajeme pro svoje potěšení a radost, a to že to takhle to dopadlo, to je i pro nás všechny dost velké překvapení,“ předeslal hrající trenér Jaroslav Kolečkář.

Klub navazuje na bohatou tradici někdejšího FC Pivovar Vyškov, který na divizní medaile dosáhl několikrát. Ale první místo, to je opravdu historický úspěch.

Divize E

FC Kozlany-Bohdalice

– Hombres Brno

17. kolo, sobota 2. března, 20.00 hodin, SH ZŠ Vyškov-Purkyňova.

Tabulka:

1. Kozlany-Boh. 15 11 2 2 105:56 35

2. Prace 15 9 1 5 83:63 28

3. Amor B 14 8 1 5 94:93 25

4. Dol. Loučky 14 7 1 6 70:61 22

5. Vinohr. Brno 14 7 1 6 65:69 22

6. Hustopeče 14 6 1 7 72:65 19

7. Hombr. Brno 14 5 1 8 61:61 16

8. K.Sport Brno 14 5 0 9 67:108 15

9. Techn. Brno 14 2 0 12 59:100 6

Na podzim: Hombres – Kozlany-Bohdalice 3:4 (2:2), Malíř 2, Ryšavý - Rogožan 3, Pánek.

„Určitě máme kvalitní tým, ale tím hlavním důvodem je asi to, že jsme se letos k zápasům scházeli ve velmi solidním složení. Těch absencí fakt nebylo moc, a to po většinu soutěže, takže jsme hrávali převážně v deseti lidech. To v minulosti nebývalo. Dařilo se nám hlavně na podzim, teď ta druhá polovina už byla o trochu horší, ale náskok už byl tak velký, že to už asi nešlo ztratit. V podstatě čtyři kola před koncem už jsme věděli, že skončíme první,“ označil Kolečkář hlavní základy úspěchu.

FC Pivovar Vyškov byl založen v roce 1994, takže letos bude slavit kulaté třicáté výročí. První místo v divizi je od mužstva asi ten nejlepší dárek. Navíc opravňuje k přímému postupu do druhé ligy. Tento »bonus« je ale zatím otevřený.

„Už jsem říkal, že my nikdy nemáme nějaké mimořádné ambice, takže podmínky pro druhou ligu tu nejsou. Už i divizi hrajeme v ryze amatérských podmínkách, moc netrénujeme, prakticky všechno hradíme sami… Za sebe si myslím, že by se do druhé ligy jít nemělo, ale samozřejmě je to otázka každého hráče. Druhá liga je nejen finančně, ale i časově daleko náročnější. A možná pro některé kluky i výkonnostně. Ale to je můj názor, rozhodne to parta, já nemůžu a nechci být její brzdou,“ s úsměvem vysvětlil zkušený futsalista i fotbalista.

V každém případě tým po utkání s Hombres Brno oficiálně převezme pohár pro vítěze divize. Připravuje se proto malá slavnost, na které by měli být i hráči, kteří klubem v jeho historii prošli, samozřejmě příznivci a čestní hosté.

„Ale hlavně si přejeme, aby byl »plný dům« tak, jak to bývávalo běžné. Já sám jsem osobně pozval asi padesát lidí, takže kdyby každý sebou vzal jednoho kamaráda, tak už to by byl základ pro výbornou návštěvu. (úsměv) Pozvali jsme i osobnosti, které nám pomáhají, zvláště starosty obou obcí a určitě u toho bude i Libor Šmarda, který stál základu futsalu pod hlavičkou vyškovského pivovaru.

Vstup na poslední zápas s Brňany bude volný. Kolečkář věří, že tým diváky potěší vítězstvím. I když brněnský klub nebude lehkým soupeřem.

„Oni jsou něco podobného, jako my. Také to neberou tak moc vážně a taky to dělají především pro svou zábavu. Ale hrají takový poctivý futsal. Moc branek sice nedávají, ale na druhou strany se jim góly také těžko dávají. Pozor si musíme dát zejména na jejich kanonýra Malíře, který dal ze všech jejich nastřílených gólů pětadvacet. Já můžu slíbit, že budeme hrát útočně. Naším nejlepším střelcem aktuálně je Lukáš Rogožan, ale koncovku máme rozloženou na více hráčů. V první dvacítce nejlepších střelců divize je nás šest a všichni máme přes deset branek,“ přidal hrající kouč k pozvánce i ujištění, že se určitě bude na co dívat.

Pro zápas by měli být připraveni: brankář Martin Paštěka, do pole Jan Pánek, Josef Vondřich, Aleš Vlach, Petr Němec, Lukáš Novák, Jaroslav Kolečkář, Josef Lička. Z různých důvodů nemohou nastoupit Matěj Rozehnal, Martin Kříž a Petr Jurčovský.