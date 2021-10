3. Amor Vyškov C 8 6 0 2 79:29 18

„Mezi šesti zápasy byly jen dva s jasným favoritem. Vedoucí tým tabulky Lazor a Orli Bučovice roli potvrdili a snadno přehráli vyškovské Orly. Dalším jednoznačným zápasem měl být souboj Lazoru se Sokolem, jenže to platilo až v druhém poločase. Zbývající tři zápasy měly znaky derby, jelikož soupeři byli z Bučovic a z nejbližšího okolí. Jednoznačnou záležitostí pro Orly byl souboj s Mouřínovem, který naopak překvapivě jistě porazil Marefy, které neměly svůj den, když znovu překvapivě jen remizovaly se Sokolem. Tým vyškovských Orlů nebodoval a odsoudil se k přezimování na posledním místě tabulky. Naopak jeho přemožitelé bodovali naplno v obou svých zápasech a Lazor se pasoval na největšího kandidáta na podzimního půlmistra. Tým Orli Bučovice je jediným, který jej může bodově dostihnout, pokud vydrží na vítězné vlně. Přestože má odehrány jen čtyři zápasy je již v tabulce čtvrtý a má jednu remízu právě s Lazorem. Asi rozhodne poslední zápas podzimu 30. října s obhájcem titulu Amorem. Tři týmy již naplnily podzimní plán zápasů, jsou to Lazor, Mouřínov a rezerva týmu Kozlany-Bohdalice.“

Okresní přebor pokračoval šestými podzimními turnaji. Hrály se ve Vyškově ve sportovním areálu Stadionu za parkem. Byly to dva speciální turnaje, které bylo nutné odehrát v jednom areálu, protože dva týmy se mezi zápasy přesouvaly na vedlejší hřiště.

Volby do Poslanecké sněmovny se konaly v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.