„Domácí Mouřínov přivítal Marefy a Orly z Vyškova. Pro oba hostující týmy to byly první zápasy sezony a na jejich herním projevu to bylo znát. Mírným favoritem na plný zisk bodů byl domácí tým, jelikož byl již rozehraný a navíc s výhodou domácího prostředí. V prvním zápase se to plně projevilo a Orli ztráceli od počátku. Ve druhém zápase se oba hostující týmy rozehrávaly a více než poločas byla hra i skóre vyrovnané. Pak se Marefy chytily a v závěru potvrdily, že jsou již několik ročníků lepším týmem. Ve třetím zápase domácí tým celý první poločas potvrzoval větší rozehranost a vytvořil si jasně vypadající náskok. Jenže Marefy stejně jako v předchozím zápase ve druhém poločase přepnuly na vyšší rychlostní stupeň a začalo se jim více dařit zakončení. Byla z toho zasloužená remíza.“

Okresní přebor

Tabulka:

1. Mouřínov 4 3 1 0 41:23 10

2. Amor KV C 4 3 0 1 43:25 9

3. Lazor Vyškov 3 3 0 0 30:14 9

4. Marefy 2 1 1 0 19:15 4

5. O. Bučovice 2 1 0 1 16:10 3

6. Krásensko 2 1 0 1 10:7 3

7. Orli Vyškov 2 0 0 2 9:21 0

8. S. Bučovice 3 0 0 3 12:31 0

9. Kozlany B 4 0 0 4 20:54 0

Příští turnaje - sobota 24. 9. (9.00, 10.00, 11.00):

Hřiště Gymnazium Bučovice: Orli Bučovice - JČ Marefy, JČ Marefy - Amor Kloboučky Vyškov C, Orli Bučovice - Amor KV C.

SA Orel Vyškov: Orli Vyškov - Kozlany-Bohdalice B, Kozlany-Bohdalice B - Sokol Bučovice, Orli Vyškov - Sokol Bučovice.

SA Stadion Vyškov: Lazor Vyškov - FK Mouřínov, FK Mouřínov - FC Krásensko, Lazor Vyškov - FC Krásensko.

Střelci branek: Kudlička Roman (Mouřínov) – 11, Ševčík Milan (Amor Kloboučky Vyškov) – 10, Forró Adam (Amor Kloboučky Vyškov) – 8, Gregor Petr (Amor Kloboučky Vyškov) – 8, Maláč Jakub (JČ Marefy) – 8, Ertl Jan (Lazor Vyškov) – 7, Kučera Tomáš (Lazor Vyškov) – 7, Nový Miroslav (Mouřínov) – 7, Vintr Dalibor (Mouřínov) – 6, Posolda Marek (Mouřínov) – 6.

FK Mouřínov - Orli Vyškov 10:2 (5:0), Kudlička Roman 3, Jelínek Roman 3, Křivánek Radovan 2, Vintr Dalibor, Nový Miroslav - Kremlička Jaroslav, Kokeš Jan. Orli Vyškov - JČ Marefy 7:11 (4:4), Holler Jiří 3, Heger Jan 3, Dubrovský Matyáš - Maláč Jakub 4, Kučera Stanislav 3, Chaloupka Vít 3, Maláč Petr. FK Mouřínov - JČ Marefy 8:8 (6:2), Kudlička Roman 3, Vintr Dalibor 2, Posolda Michal 2, Křivánek Radovan - Maláč Jakub 4, Hák František 2, Kučera Stanislav 2.